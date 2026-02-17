Wim Kieft baalt van zeer treurig Ajax-nieuws: "Zonde, hoor"

Wesley Sneijder en Wim Kieft hebben zichtbaar te doen met Oleksandr Zinchenko. De linksback van Ajax raakte zaterdagavond in het duel met Fortuna Sittard (4-1) zwaar geblesseerd en komt dit seizoen niet meer in actie.

Bij Rondo reageerde Sneijder aangeslagen op het nieuws. "Ja, klote voor hem. Eerst een invalbeurt, nu een paar minuten. Dit is verschrikkelijk. Dat wil je niet. Zeker als je al een tijd niet hebt gespeeld en je net bij een nieuwe club komt. Dan word je langzaam gebracht en gebeurt dit als je in de basis start… Dat is triest."

Zinchenko liet via social media weten zich schuldig te voelen over zijn blessure. Volgens Sneijder is dat nergens voor nodig. "Dat hoeft niet. Je komt uit de Premier League, je hebt een fantastische carrière en je wil het laten zien. Je wil die club helpen, dan mag je je wel even schuldig voelen, maar dat hoeft natuurlijk niet. Het was een ongelukkig moment."

Ook Kieft sprak zijn medeleven uit en was bovendien onder de indruk van wat hij in korte tijd van de Oekraïner zag. "Hij is technisch, heeft inzicht en voetbalt zo gemakkelijk. Het is lullig voor Owen Wijndal, maar daar zit wel een verschil in kwaliteit. In de Premier League ligt het tempo hoog. Hij zal wel hebben gedacht: ik heb een tijdje niet gespeeld, maar hier kan ik gewoon mee doen. Zonde, hoor. Een mooie speler."