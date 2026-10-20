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Wim Kieft bespreekt Ajacied: "Klaassen heeft geen vertrouwen in hem"

Stefan

Wim Kieft zag ook dat Marcos Leonardo graag de penalty wilde nemen in de wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax. Davy Klaassen ging uiteindelijk achter de bal staan en de oud-spits trekt een vergelijking met de periode dat hij bij PSV speelde met Ronald Koeman en Romário.

"Heb jij nog een oordeel kunnen vellen over Marcos Leonardo? Ik hoorde dat mensen die de hele wedstrijd hadden gezien het wel oké vonden, maar in de samenvatting zag het er allemaal wat klunzig uit" begint Van Egmond in de podcast KieftJansenEgmondGijp. "Hij gaf één of twee keer zo'n heel makkelijk buitenkantje", antwoordt Kieft. "Dat wat Brazilianen kunnen."

"Maar het duurt allemaal wel lang. Het kan zijn dat je als spits die goal nodig hebt, maar...." gaat de oud-spits verder. "Hij kreeg de kans op die goal", antwoordt Van Egmond. "Hij veroorzaakte zelf een penalty, maar toen zei Davy Klaassen: Ik neem hem wel. Dat waren de afspraken. Maar moet je die jongen die bal er niet in laten schieten?"

"Klaassen heeft natuurlijk geen vertrouwen in hem", reageert Kieft. "Wij hadden dat ook in de tijd dat Ronald Koeman bij PSV speelde. Toen speelde Romário er ook een jaar. Romário wilde ook altijd de penalty's nemen. Dan zei hij tegen die Koeman: Ik. En dan zei Koeman weer: Rot lekker op, joh. Dat gaan we niet doen. Maar als Romário de kans kreeg als Koeman er niet was, dan hoefde niemand het in zijn hoofd te halen om te zeggen: Ik neem hem wel. Grappig, hè?" aldus Kieft.

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