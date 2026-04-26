2026-04-23
Wim Kieft: "Bij clubs als Ajax ontkom je nauwelijks aan bedreigingen"

Wim Kieft
Wim Kieft Foto: © BSR Agency

Wim Kieft denkt dat het vrij onverwachtse vertrek van Dennis te Kloese te maken heeft met de bedreigingen van dit voorjaar. De algemeen directeur kon De Kuip op een gegeven moment zelfs niet bezoeken en lijkt zijn conclusies te hebben getrokken. 

"Je begrijpt dat mensen daar na verloop van tijd geen zin meer in hebben", schrijft Kieft in De Telegraaf. "Je lijkt bij clubs met een grote roerige achterban als Feyenoord en Ajax nauwelijks aan bedreigingen te ontkomen. Tenzij je jaar in jaar uit kampioen wordt, maar dat is een utopie. Als je twee of drie keer achter elkaar verliest, wordt de sfeer in Rotterdam en Amsterdam al snel explosief en staan er in mum van tijd van die heethoofden in je achtertuin."

Even later gaat het 'gewoon' over voetbal. Arsenal lijkt in Engeland de landstitel alsnog te verspelen en de gedachten van Kieft gingen een jaar terug in de tijd. "Het doet denken aan Francesco Farioli vorig seizoen bij Ajax", vergelijkt de voormalig spits van de Amsterdamse club. "Terwijl zijn ploeg negen punten voorsprong had in april, mocht er van de Italiaan intern niet over de landstitel worden gesproken."

"Dat ging allemaal zo geforceerd dat het verlammend werkte. Ajax verspeelde uiteindelijk de riante voorsprong en het landskampioenschap aan PSV. Zo’n scenario hangt Arsenal boven het hoofd in de Premier League terwijl Manchester City ineens de dubbel voor het grijpen heeft in Engeland", aldus Kieft.

Kees Kwakman

Kees Kwakman kritisch op Ajacied: "Als je zo'n grote aankoop bent..."

Oscar Garcia tegen NAC

García baalt van afwezige PSV'ers: "Maar wij missen ook spelers"

Ajax wedstrijden Ajax historie & oud-spelers Wim Kieft Het laatste Ajax Nieuws
