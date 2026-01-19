Kick-off
Verweij ontkracht Ajax-gerucht: "Kennelijk is dat niet gebeurd"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Wim Kieft blikt terug: "Door de brandweer uit mijn huis gehaald"

Amber
bron: de Volkskrant
Wim Kieft
Wim Kieft Foto: © BSR Agency

Wim Kieft is na een zware periode weer op de weg terug. De voormalig Ajacied kampte vorig jaar met ernstige knieproblemen, die uiteindelijk zo uit de hand liepen dat hij zelfs door de brandweer uit zijn woning moest worden gehaald. De daaropvolgende behandeling en medicatie hadden grote gevolgen.

In de zomer werd Kieft geopereerd aan zijn halve kunstknie, maar het herstel verliep allesbehalve volgens plan. Door complicaties belandde hij uiteindelijk in een zorginstelling en moest hij een groot deel van de opnames van de podcast KieftJansenEgmondGijp aan zich voorbij laten gaan. "Het was een puinhoop", zegt Kieft nu over die periode.

In gesprek met de Volkskrant blikt hij terug op de impactvolle maanden. "Ik werd geopereerd, maar verging daarna thuis van de pijn, moest door de brandweer uit mijn huis worden gehaald." Binnen een week ging het opnieuw mis: door complicaties moest de wond weer worden geopend. Daarna volgde een langdurig revalidatietraject, waarbij zware pijnstilling onvermijdelijk was.

Die medicatie liet duidelijke sporen na. Kieft moest drie maanden antibiotica slikken en kreeg daar heftige bijwerkingen van. "Ik ging van alles zien door dat spul, er kwamen indianen op me af in mijn dromen, en toen ik mijn ogen opendeed allemaal Arabieren. Ook dacht ik dat er iemand onder mijn ziekenhuisbed zat", herinnert hij zich.

Gerelateerd:
Brian Brobbey

Brobbey blinkt weer uit bij Sunderland: "Ik zal niet liegen..."

0
Kenneth Perez

Perez adviseert Cruijff: "Dat is denk ik het belangrijkste"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Wim Kieft
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"

0
Mario Been

Mario Been snapt niks van Ajax: "Je hoeft maar te bellen..."

0
Hans Kraay

Kraay onthult update over Maurice Steijn: "Op een serieuze lijst"

0
Johan Inan

Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"

0
Johan Inan

Johan Inan doet boekje open als Ajax-watcher: "Dan is het crisis"

0
René Wagelaar

René Wagelaar geeft tekst en uitleg: "Hij is een Ajax-hater"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
za
14/02
Ajax
20:00
Fortuna Sittard
za
21/02
Ajax
21:00
NEC Nijmegen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 19 36 52
2 Feyenoord 18 21 36
3 Ajax 19 11 34
4 NEC Nijmegen 18 15 32
5 FC Groningen 19 5 31
6 AZ 18 2 28
7 FC Twente 18 5 26
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd