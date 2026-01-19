Wim Kieft blikt terug: "Door de brandweer uit mijn huis gehaald"

Wim Kieft is na een zware periode weer op de weg terug. De voormalig Ajacied kampte vorig jaar met ernstige knieproblemen, die uiteindelijk zo uit de hand liepen dat hij zelfs door de brandweer uit zijn woning moest worden gehaald. De daaropvolgende behandeling en medicatie hadden grote gevolgen.

In de zomer werd Kieft geopereerd aan zijn halve kunstknie, maar het herstel verliep allesbehalve volgens plan. Door complicaties belandde hij uiteindelijk in een zorginstelling en moest hij een groot deel van de opnames van de podcast KieftJansenEgmondGijp aan zich voorbij laten gaan. "Het was een puinhoop", zegt Kieft nu over die periode.

In gesprek met de Volkskrant blikt hij terug op de impactvolle maanden. "Ik werd geopereerd, maar verging daarna thuis van de pijn, moest door de brandweer uit mijn huis worden gehaald." Binnen een week ging het opnieuw mis: door complicaties moest de wond weer worden geopend. Daarna volgde een langdurig revalidatietraject, waarbij zware pijnstilling onvermijdelijk was.

Die medicatie liet duidelijke sporen na. Kieft moest drie maanden antibiotica slikken en kreeg daar heftige bijwerkingen van. "Ik ging van alles zien door dat spul, er kwamen indianen op me af in mijn dromen, en toen ik mijn ogen opendeed allemaal Arabieren. Ook dacht ik dat er iemand onder mijn ziekenhuisbed zat", herinnert hij zich.