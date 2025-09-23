Kick-off
Ajacied valt niet op in Amsterdam: "Niemand herkende die gozer"
Ajax historie & oud-spelers

Wim Kieft blikt terug op Ajax-tijd: "Dat vond ik echt vreselijk"

Max
bron: Casa Di Beau
Wim Kieft
Wim Kieft Foto: © Pro Shots

Wim Kieft doorliep de jeugdopleiding van Ajax voor hij doorbrak in de hoofdmacht. De voormalig spits had het echter niet altijd zo met de aandacht die hij kreeg. 

Kieft kwam al op jonge leeftijd in de jeugdopleiding van Ajax terecht. "Wat je natuurlijk hebt, als je ergens goed in bent, dan heb je iets meer aanzien”, legt hij uit in het RTL-programma Casa di Beau. “Dat voel je ook. Dat gaf op voetbalgebied iets meer zelfvertrouwen.”

De Oranje-international had buiten de lijnen wel meer moeite met voetballer zijn. De spits voelde er niets voor om op te scheppen. "We kregen altijd een voetbaltas van Ajax. Zo’n hele grote tas en daar stond dan heel groot ‘AJAX’ op. Daar moest ik mee de tram in elke keer en dat vond ik echt vreselijk", herinnert hij. "‘Speel jij bij Ajax of zo’, gingen ze dan zeggen. Dat vond ik niet fijn.”

Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Wim Kieft
