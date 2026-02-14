Wim Kieft: "Dat is wel iets wat je bij het huidige Ajax mist"

Wim Kieft is natuurlijk niet geschrokken van het feit dat Jordi Cruijff de nodige Spanjaarden heeft aangesteld bij Ajax. De voormalig doelpuntenmaker wijst naar de link tussen Ajax en FC Barcelona.

"Dat hij een leger Spanjaarden binnenloodst die hij kent en een achtergrond heeft bij FC Barcelona, is voorspelbaar en ook logisch", schrijft Kieft in zijn column in De Telegraaf. "Ajax en FC Barcelona zijn toch clubs die een connectie met elkaar hebben, veel op elkaar lijken, terwijl de manier van voetballen en opleiden goed op elkaar aansluit."

"FC Barcelona is een beetje Ajax en Ajax is een beetje FC Barcelona", vervolgt de oud-spits. "Niets mis mee. Daarom lijkt het ook een kwestie van tijd alvorens Cruijff Ajacieden terughaalt en gaat betrekken bij de club. Want dat is wel iets wat je bij het huidige Ajax mist. Inmiddels lekte het salaris van Cruijff uit en dat schijnt om zo’n 800.000 euro per jaar te gaan."

"Niet overdreven voor een technisch directeur in het huidige voetballandschap waar middelmatige spelers voor anderhalf miljoen euro op de loonlijst staan. Een goede technisch directeur verdient zijn salaris in veelvoud terug. Maar of Cruijff een goede technisch directeur is voor Ajax moeten we allemaal nog gaan meemaken", aldus Kieft.