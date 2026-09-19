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Wim Kieft: "Dat shirt staat hem veel beter dan dat van Ajax"

Sara
bron: De Telegraaf
Wim Kieft in het Philips Stadion
Wim Kieft in het Philips Stadion Foto: © Pro Shots

De keuze van Xavi Hernandez om Wout Weghorst buiten de selectie van het Nederlands elftal te laten, zorgt voor de nodige discussie. Ook Wim Kieft zet zijn vraagtekens bij de afwezigheid van de spits van FC Twente. Volgens Kieft is het opvallend dat Weghorst ontbreekt. Daarbij vraagt hij zich af hoe Xavi zijn plannen met Oranje precies wil uitvoeren. 

"Opmerkelijk is de afwezigheid van Wout Weghorst", begint Kieft in zijn column in De Telegraaf. "Het zal niet zo zijn dat Oranje nu alles over de grond gaat spelen en Xavi op lengte selecteert, zoals ze bij FC Barcelona doen? Xavi wil graag dominant en aanvallend voetballen met Oranje. Het zit in onze voetbalcultuur ingebakken. Misschien dat het hem lukt. Alleen ontbreekt bij een nationaal elftal vaak de tijd om deze sowieso moeilijke spelopvatting in te slijpen. Als hij hier vol op in zet, overschat hij de kwaliteiten in zijn selectie."

Kieft benadrukt dat resultaten uiteindelijk bepalend zijn. Volgens hem kan Weghorst juist in bepaalde situaties van waarde zijn voor Oranje: "Zoiets kan fout aflopen, want ook bij het Nederlands elftal draait het uiteindelijk om resultaat. Hoe je dat bereikt, doet er dan minder toe. Zie hoe Oranje de Europese titel in 1988 heeft gewonnen. Weghorst met zijn specifieke kwaliteiten kan je als bondscoach in sommige gevallen goed gebruiken. Als er iets geforceerd moet worden bijvoorbeeld."

Ook kijkt Kieft naar de huidige prestaties van Weghorst. Bij FC Twente krijgt de spits momenteel iedere wedstrijd een basisplaats, iets wat volgens Kieft bij Ajax niet het geval was. "Tegen Marokko was hij als invaller belangrijk en speelde hij een grote rol bij de openingstreffer van Cody Gakpo. Komt bij dat Weghorst in tegenstelling tot bij Ajax dit seizoen bij FC Twente iedere wedstrijd in de basis start. Dat shirt van FC Twente staat hem sowieso veel beter als dat van Ajax. Je kijkt toch anders naar hem", aldus Wim Kieft.

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