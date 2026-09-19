Wim Kieft: "Dat shirt staat hem veel beter dan dat van Ajax"

De keuze van Xavi Hernandez om Wout Weghorst buiten de selectie van het Nederlands elftal te laten, zorgt voor de nodige discussie. Ook Wim Kieft zet zijn vraagtekens bij de afwezigheid van de spits van FC Twente. Volgens Kieft is het opvallend dat Weghorst ontbreekt. Daarbij vraagt hij zich af hoe Xavi zijn plannen met Oranje precies wil uitvoeren.

"Opmerkelijk is de afwezigheid van Wout Weghorst", begint Kieft in zijn column in De Telegraaf. "Het zal niet zo zijn dat Oranje nu alles over de grond gaat spelen en Xavi op lengte selecteert, zoals ze bij FC Barcelona doen? Xavi wil graag dominant en aanvallend voetballen met Oranje. Het zit in onze voetbalcultuur ingebakken. Misschien dat het hem lukt. Alleen ontbreekt bij een nationaal elftal vaak de tijd om deze sowieso moeilijke spelopvatting in te slijpen. Als hij hier vol op in zet, overschat hij de kwaliteiten in zijn selectie."

Kieft benadrukt dat resultaten uiteindelijk bepalend zijn. Volgens hem kan Weghorst juist in bepaalde situaties van waarde zijn voor Oranje: "Zoiets kan fout aflopen, want ook bij het Nederlands elftal draait het uiteindelijk om resultaat. Hoe je dat bereikt, doet er dan minder toe. Zie hoe Oranje de Europese titel in 1988 heeft gewonnen. Weghorst met zijn specifieke kwaliteiten kan je als bondscoach in sommige gevallen goed gebruiken. Als er iets geforceerd moet worden bijvoorbeeld."