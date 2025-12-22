Wim Kieft duidelijk over Ajax: "John Heitinga gaat totaal mank"

"Feyenoord is erbij gebaat dat het project Robin van Persie slaagt. Dat hij meer tijd gaat krijgen, dat snap ik ook. Dat gaat gepaard met de status dat hij heeft", zegt Van Hooijdonk. "Ik zie dan de bevriende media en de bevriende voetbalanalisten die het dan steken op de spelersgroep en dat het ligt aan de scouting, technisch directeur en de performancecoaches."

Presentator Sjoerd van Ramshorst wil weten op welke media Van Hooijdonk precies doelt. "Nou ja, ik heb er zoveel voorbij zien komen. Daar heerst gewoon veel respect voor Robin, en dat is ook wel terecht", antwoordt hij, terwijl Arno Vermeulen hem onderbreekt. "Je bedoelt dat hij beschermd wordt door analisten?", vraagt Vermeulen. "Ja, wat bedoel ik anders?", zegt Van Hooijdonk. "Je maakt het nu iets vriendelijker, maar eigenlijk is jouw boodschap dat Van Persie ten onrechte wordt beschermd?"

De oud-speler van onder meer Celtic en Nottingham Forest licht toe: "Daardoor krijgt hij extra tijd. Dat doen we bij topprofs, maar dat deden we niet bij Brian Priske, Francesco Farioli, Roger Schmidt. Die werden bij betere resultaten weggestuurd." Volgens Van Hooijdonk komt bij Mark van Bommel, John Heitinga en Van Persie een 'magnetisch veld' op gang.

"Deze heren geeft dat extra tijd, maar is dat proces altijd eerlijk?", vraagt hij zich af. Van Ramshorst probeert nogmaals om Van Hooijdonk namen te laten noemen. "Als je een groot netwerk hebt, dan steunen mensen jou. Dat zou ook hier (Studio Voetbal, red.) aan tafel kunnen zijn. Vertel je dan je mening of je belang?", aldus de 56-jarige analist.

Van Ramshorst dringt aan op duidelijkheid over de media. "Het zijn er zoveel!", antwoordt Van Hooijdonk. Wim Kieft vindt de vergelijking met Heitinga minder relevant. "Heitinga gaat totaal mank. Van Persie heeft interessante teksten, is een persoonlijkheid en komt krachtig over", zegt hij, waarmee hij duidelijk niet met zijn collega-analist eens is.