Wim Kieft: "Een club als Ajax zal niet bij hem op de stoep staan"

Wim Kieft gelooft niet dat Paul Simonis snel voor de groep zal staan bij Ajax, Feyenoord of PSV. De trainer van Go Ahead Eagles kreeg veel lof na de KNVB Bekerwinst, maar volgens Kieft is de stap naar de Nederlandse top een hele andere wereld.

"Als je zo hoog staat in de Eredivisie en je wint de KNVB-beker als coach, dan valt je naam automatisch bij andere clubs", begint Kieft in zijn column in De Telegraaf. "Simonis zal zich moeten beraden over zijn vervolgstappen als trainer. Sommige kansen krijg je maar eenmaal in je leven. Hij moet een goede keuze maken, want met een verkeerde keuze kan Simonis zijn carrière op het spel zetten."

"Clubs als Ajax, Feyenoord of PSV zullen niet op de stoep staan bij Simonis", vervolgt Kieft. Hij gaat in op het feit dat Simonis pas een jaar actief is als hoofdtrainer. "De Nederlandse top is toch een hele andere wereld voor een trainer. Waar ze bij Go Ahead Eagles bijna alles leuk en aardig vinden, wordt er in de top heel anders gereageerd als je in maart twee keer verliest."

Kieft waarschuwt voor het feit dat trainers bij een topclub te maken krijgen met grotere namen. "Zulke spelers testen je, zijn vaak mondiger, kritischer en bezitten grotere ego’s", verklaart de columnist. "Bij zulke clubs is de druk van binnenuit veel groter en krijg je met een hele andere houding van de media te maken. Krijgt Simonis ooit de kans, dan blijft het afwachten of hij onder die andere omstandigheden zichzelf blijft zoals bij Go Ahead Eagles."