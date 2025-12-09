KieftJansenEgmondGijp
Wim Kieft lacht Ajax-speler uit: "Ik vond het weer heerlijk"
Wim Kieft eerlijk over Ajacied: "Ik kan me niet ergeren aan hem"

Arthur
bron: KieftJansenEgmondGijp

Ajax boekte afgelopen weekend een overwinning op Fortuna Sittard. Terwijl trainer Fred Grim lijkt te hebben gevonden wat rust betreft, reageerde Wout Weghorst juist furieus na een harde charge tijdens de wedstrijd.

Bij KieftJansenEgmond bespreken Wim Kieft en René van der Gijp de gebeurtenissen bij Ajax. Kieft: "Ik kan me niet ergeren aan Fred Grim. Die jongen staat iedereen te woord, doet niet raar en doet niet gek. Doet ook niks goed, maar dat is ook niet makkelijk met dit elftal. En Woutje was weer in beeld, ik vond het weer heerlijk hoor. Hij is zelf ook best onbehouden soms. Die andere jongen gaat voor de bal, maar gaat er onbehouden in. Het leek wel alsof Weghorst het grootse onrecht werd aangedaan wat de laatste 20 jaar gebeurd is."

Van der Gijp: "Wout vind dat als het rood is, dan moet het ook gegeven worden. Dat is heel raar, dat gebeurt niet vaak." Kieft ging ook in op het moment dat Ajax de bal niet uitspeelde toen Weghorst geblesseerd op de grond lag: "Ze dachten, we doen het anders ook met ons tienen, dus we kunnen net zo goed doorgaan. Ze hadden hem even moeten uitspelen, het was een ongelukkig duel daarvoor."

Het laatste Ajax Nieuws Fred Grim
