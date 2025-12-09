Wim Kieft eerlijk over Ajacied: "Ik kan me niet ergeren aan hem"

Bij KieftJansenEgmond bespreken Wim Kieft en René van der Gijp de gebeurtenissen bij Ajax. Kieft: "Ik kan me niet ergeren aan Fred Grim. Die jongen staat iedereen te woord, doet niet raar en doet niet gek. Doet ook niks goed, maar dat is ook niet makkelijk met dit elftal. En Woutje was weer in beeld, ik vond het weer heerlijk hoor. Hij is zelf ook best onbehouden soms. Die andere jongen gaat voor de bal, maar gaat er onbehouden in. Het leek wel alsof Weghorst het grootse onrecht werd aangedaan wat de laatste 20 jaar gebeurd is."

Van der Gijp: "Wout vind dat als het rood is, dan moet het ook gegeven worden. Dat is heel raar, dat gebeurt niet vaak." Kieft ging ook in op het moment dat Ajax de bal niet uitspeelde toen Weghorst geblesseerd op de grond lag: "Ze dachten, we doen het anders ook met ons tienen, dus we kunnen net zo goed doorgaan. Ze hadden hem even moeten uitspelen, het was een ongelukkig duel daarvoor."