Wim Kieft enthousiast: "Hij is wel een typische Ajax-speler"

"Het is leuk om die Godts te zien, die zich steeds beter ontwikkelt", vertelt Kieft in de studio van Ziggo Sport. "Het is ook vertrouwen, hè. Hij heeft echt vertrouwen, in elke aanname die hij heeft. De manier waarop hij elke bal aanneemt, de flair en het lef dat hij heeft."

"Kijk: als het een paar keer mislukt, dan moet je toch nog het vertrouwen hebben dat je het nog een keer durft te proberen. Hij is wel een typische Ajax-speler met flair, met uitstraling. Een mooie stijl heeft hij. En hij kan in de hoogste versnelling voetballen", aldus de oud-doelpuntenmaker van Ajax.