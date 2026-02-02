Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Wim Kieft geeft advies: "Ik zou hem nooit aan Ajax verkopen"

Max
bron: Studio Voetbal
Wim Kieft
Wim Kieft Foto: © Pro Shots

Wim Kieft en Pierre van Hooijdonk adviseren NEC om Kodai Sano niet aan Ajax te verkopen. De middenvelder staat serieus in de belangstelling van de Amsterdammers. 

Ajax deed zondag naar verluidt een bod van vijftien miljoen euro plus Ahmetcan Kaplan. NEC wil een bedrag van twintig miljoen euro zien. "Ik zou het zeker niet doen, ik zou hem nóóit aan Ajax verkopen", merkt Kieft op in NOS Studio Voetbal. "Je maakt de concurrent sterker, en ik denk dat je er meer voor kunt krijgen, wanneer het buitenland mee gaat doen." VfL Wolfsburg en Crystal Palace zouden de Japanner ook op de korrel hebben.

Ook Van Hooijdonk denkt dat NEC beter niet aan Ajax kan verkopen deze winter. "Je hebt een serieuze kans om tweede te worden, dat levert een hoop op. Dan heb je een speler die een WK gaat voetballen. Daar wordt zijn status ook niet slechter van", legt de analist uit. "Als je ooit een serieuze kans hebt op Champions League, dan is het dit jaar."

