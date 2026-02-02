Wim Kieft geeft advies: "Ik zou hem nooit aan Ajax verkopen"

Ajax deed zondag naar verluidt een bod van vijftien miljoen euro plus Ahmetcan Kaplan. NEC wil een bedrag van twintig miljoen euro zien. "Ik zou het zeker niet doen, ik zou hem nóóit aan Ajax verkopen", merkt Kieft op in NOS Studio Voetbal. "Je maakt de concurrent sterker, en ik denk dat je er meer voor kunt krijgen, wanneer het buitenland mee gaat doen." VfL Wolfsburg en Crystal Palace zouden de Japanner ook op de korrel hebben.

Ook Van Hooijdonk denkt dat NEC beter niet aan Ajax kan verkopen deze winter. "Je hebt een serieuze kans om tweede te worden, dat levert een hoop op. Dan heb je een speler die een WK gaat voetballen. Daar wordt zijn status ook niet slechter van", legt de analist uit. "Als je ooit een serieuze kans hebt op Champions League, dan is het dit jaar."