Wim Kieft geeft Ajax transferadvies: "Bij Ajax kan hij zo mee"

Wim Kieft is onder de indruk van Mohamed Ihattaren. In het programma Rondo sprak de oud-spits lovend over de middenvelder van Fortuna Sittard, die afgelopen weekend uitblonk tegen NEC.

Ihattaren was met een doelpunt en twee assists betrokken bij alle Limburgse treffers in de 2-3 overwinning in Nijmegen. Voor Kieft was dat opnieuw een bevestiging van zijn kwaliteiten. "Op de positie waarop hij speelt, denk ik dat hij beter is dan Hadj Moussa."

De analist gaat zelfs nog een stap verder in zijn vergelijking met de Feyenoord-aanvaller. "Ik denk dat hij completer is. Qua potentie. Het ligt er ook aan in wat voor team je speelt. Als je veel op de helft van de tegenstander speelt heeft hij de kwaliteiten om vanaf de rechterkant bij de top-drie te spelen."

Toch plaatst Kieft ook een kanttekening bij de situatie rond Ihattaren. "Er kleeft wel wat aan hem."

Volgens de voormalig international zou Ihattaren zonder problemen mee kunnen bij twee Nederlandse topclubs. "Bij Ajax en Feyenoord kan hij zo mee. Bij PSV wordt iets meer en iets anders gevraagd."

Ruud Gullit deelt dat optimisme niet volledig. De oud-international wijst vooral op de kansen die Ihattaren in het verleden al heeft gekregen. "Ik vind het opmerkelijk hoeveel mensen in hem geloven. Als er één heel veel kansen heeft gekregen, dan is hij het wel. En gelukkig maar, want hij heeft kwaliteit."