Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Wim Kieft geeft Ajax transferadvies: "Bij Ajax kan hij zo mee"

Gijs Kila
bron: Rondo
Wim Kieft
Wim Kieft Foto: © Pro Shots

Wim Kieft is onder de indruk van Mohamed Ihattaren. In het programma Rondo sprak de oud-spits lovend over de middenvelder van Fortuna Sittard, die afgelopen weekend uitblonk tegen NEC.

Ihattaren was met een doelpunt en twee assists betrokken bij alle Limburgse treffers in de 2-3 overwinning in Nijmegen. Voor Kieft was dat opnieuw een bevestiging van zijn kwaliteiten. "Op de positie waarop hij speelt, denk ik dat hij beter is dan Hadj Moussa."

De analist gaat zelfs nog een stap verder in zijn vergelijking met de Feyenoord-aanvaller. "Ik denk dat hij completer is. Qua potentie. Het ligt er ook aan in wat voor team je speelt. Als je veel op de helft van de tegenstander speelt heeft hij de kwaliteiten om vanaf de rechterkant bij de top-drie te spelen."

Toch plaatst Kieft ook een kanttekening bij de situatie rond Ihattaren. "Er kleeft wel wat aan hem."

Volgens de voormalig international zou Ihattaren zonder problemen mee kunnen bij twee Nederlandse topclubs. "Bij Ajax en Feyenoord kan hij zo mee. Bij PSV wordt iets meer en iets anders gevraagd."

Ruud Gullit deelt dat optimisme niet volledig. De oud-international wijst vooral op de kansen die Ihattaren in het verleden al heeft gekregen. "Ik vind het opmerkelijk hoeveel mensen in hem geloven. Als er één heel veel kansen heeft gekregen, dan is hij het wel. En gelukkig maar, want hij heeft kwaliteit."

Zet in op Ajax tegen FC Groningen!

Ajax speelt zaterdag de uitwedstrijd tegen FC Groningen. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Brian Brobbey

Kieft positief over Ajax-aanvaller: "Die vind ik beter dan Brobbey"

0
Jan Vertongen en Maarten Stekelenburg bij Ajax

Vertongen over oud-ploeggenoot bij Ajax: "Weergaloos, fenomeen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Wim Kieft Mohamed Ihattaren Ajax transfergeruchten en nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Edwin van der Sar

Van der Sar blikt terug op hersenbloeding: "In mijn ogen toeval"

0
Youri Baas kopt de bal

Ajacied oogst kritiek: "Dat is toch echt een topploeg onwaardig"

0
Henry van der Vegt

PEC Zwolle-coach nog altijd teleurgesteld: "Hadden meer verdiend"

0
Paul Simonis

Simonis wil werken bij club in Eredivisie: "Liever dan bij Ajax"

0
Sven Botman is de gevierde man

Sven Botman maakt indruk en scoort: "Zorgen dat hij fit blijft"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar looft: "De grootste speler die Ajax ooit gehad heeft"

0
Wout Weghorst wacht op een invalbeurt bij Ajax

"Wout Weghorst sliep toen in één keer in een pyama van Ajax"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties