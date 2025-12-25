Wim Kieft haalt uit naar Ajax: "Werd gek van dat gelul daar"

Wim Kieft en René van der Gijp vinden dat er bij Ajax vaak overdreven 'interessant' wordt gedaan over voetbal. Dat vertellen ze in de podcast KieftJansenEgmondGijp , waarin het duo ook terugblikt op oude herinneringen.

"Je werd altijd helemaal gek van dat gelul bij Ajax", begint Kieft. "Dan werd er een rechtsbuiten aangespeeld en werd gezegd: Je staat niet open. Nee, maar ik kan moeilijk open staan als ik op de zijlijn sta en de rechtsback mij aanspeelt. Dan kan ik toch niet open staan?"

"Of dan werd er gezegd dat je 'voor de man moet spelen'. Bij Ajax werd altijd gedaan alsof dat allemaal Amsterdamse uitvindingen waren en dat dat op geen andere plek in de wereld bedacht kon worden", vervolgt de oud-spits. "'Dat is een echte nummer 6.' Dat is Amsterdamse voetbaltaal, hè? Dat is een 6, maar geen 8. Maar wat is een 8 dan? Dat is allemaal interessantdoenerij, joh", lacht Kieft.

Van der Gijp heeft hier zelf ook ervaring mee. "Als ik bij Ajax kwam toen ik nog bij PSV speelde, kwam in het spelershome Tonny Bruins Slot naar me toe. Dan vertelde hij dat ze bij Ajax de bal maar één of twee keer raakten. Dan zei ik: Dat doen wij bij PSV niet. Wij kaarten. Wij deden dat natuurlijk ook", lacht Gijp. Michel van Egmond voegt toe: "Het is niet voor niks dat ze zichzelf 'godenzoden' zijn gaan noemen."