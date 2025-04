Wim Kieft haalt uit naar oud-trainer Ajax: "Heeft hij gedronken?"

René van der Gijp kan zich totaal niet vinden in de recente analyse van oud-trainer Aad de Mos. De Mos beweerde dat Kenneth Taylor in de toekomst zou kunnen meespelen bij grootmacht Real Madrid, maar Van der Gijp vindt die uitspraak compleet onrealistisch.

"Aad de Mos mag wel zeggen dat Kenneth Taylor bij Real Madrid mee kan, dat is niet waar natuurlijk," reageerde Van der Gijp tijdens de uitzending. Zijn collega Wim Kieft kon zijn lachen niet inhouden en grapte: "Had Aad gedronken ofzo?".

Van der Gijp benadrukte vervolgens het enorme verschil in niveau. Hij gebruikte Ryan Gravenberch als voorbeeld om zijn punt kracht bij te zetten: "Als jij als Gravenberch niet aan de bak komt bij Bayern en vervolgens ook niet bij Liverpool, dan hoop je dat er een trainer gaat komen die in je gelooft. En als je ziet hoe goed hij nu is? Maar Real Madrid is een krankzinnig niveau."