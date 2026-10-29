Meldingen
2026-10-15
Abdellah Ouazane
Opstelling Ajax bekend: Torrents en Ouazane starten in de basis
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Wim Kieft: "Het is een godswonder dat hij bij Ajax speelt..."

Arthur
Wim Kieft
Wim Kieft Foto: © Orange Pictures

Volgens Wim Kieft is het een "godswonder" dat Marc-André ter Stegen momenteel het doel van Ajax verdedigt. De voormalig international is onder de indruk van de komst van de Duitse doelman naar de Eredivisie. Tegelijkertijd vindt Kieft dat de discussie over Feyenoord-doelman Tjark Ernst wordt overdreven. Ook over PSV-keeper Matej Kovar is hij positief.

"Dat die Ter Stegen hier keept dat is een godswonder", stelt Kieft in de podcast KieftJansenEgmondGijp, waar de keepers in de Eredivisie worden besproken. "Courtois gaat hier niet keepen en de keeper van Manchester City, Donnarumma ook niet. Je krijgt niet de beste spelers..."

Volgens de oud-spits, die in zijn carrière uitkwam voor onder meer Pisa, Torino, Ajax en PSV, wordt er te veel gesproken over de kwaliteiten van Ernst bij Feyenoord. Ook Kovar kan volgens Kieft op zijn goedkeuring rekenen. "Die keeper van PSV was best aardig, het valt allemaal wel mee." Zaakwaarnemer Rob Jansen, die eveneens aanschuift in de podcast, sluit zich aan bij de woorden van Kieft. Volgens hem zullen de doelmannen van de traditionele top drie geen doorslaggevende rol spelen in de strijd om het landskampioenschap. "De titel wordt daarop niet beslist, maar deze jongens zijn oké. Dat gaat het niet uitmaken."

Gerelateerd:
Theo Janssen

Theo Janssen maakt indruk: "Als hij het betaald voetbal in wil..."

0
Orbelín Pineda

'Ajax wil zich gaan versterken met 30-jarige Orbelín Pineda'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Marc-André ter Stegen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Erik ten Hag

Erik ten Hag stevig aangepakt: "Hoe durft hij dat te zeggen?!"

0
Frank de Boer in de Johan Cruijff ArenA

Frank de Boer onthult impact Ajax-drama: "Ik was er lang ziek van"

0
Frank de Boer bij de Ajax Legends

De Boer deelt Guardiola-anekdote: "Daar moet de doodstraf op"

0
Marc ter Stegen bij Ajax

Ter Stegen legt opvallende bijnaam uit: "Dat zegt Maarten altijd"

0
Frank de Boer in de Johan Cruijff ArenA

Frank de Boer wijst beste aankoop van Ajax aan: "Zó belangrijk"

0
Wim Kieft

Kieft onthult hard Ajax-verleden: "Ze keken niet naar ze om"

0
Tolu Arokodare voor een thuiswedstrijd van Ajax in de Johan Cruijff Arena

Tolu Arokodare verklapt: "Hij spreekt niet heel goed Engels"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Theo Janssen maakt indruk: "Als hij het betaald voetbal in wil..."

'Ajax wil zich gaan versterken met 30-jarige Orbelín Pineda'

Wim Kieft: "Het is een godswonder dat hij bij Ajax speelt..."

Van Halst was doodsbang: "Sliep met een knuppel onder mijn kussen"

Van Bergen klaar voor Nederlandse topdrie? "Dus wie weet..."

Excelsior-keeper hoopt op loting tegen Ajax: "Ik ben een Ajacied!"

Erik ten Hag stevig aangepakt: "Hoe durft hij dat te zeggen?!"

Van der Vaart zaagt oud-Ajacied bij enkels af: "Is ongelofelijk!"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws