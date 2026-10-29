Wim Kieft: "Het is een godswonder dat hij bij Ajax speelt..."

Volgens Wim Kieft is het een "godswonder" dat Marc-André ter Stegen momenteel het doel van Ajax verdedigt. De voormalig international is onder de indruk van de komst van de Duitse doelman naar de Eredivisie. Tegelijkertijd vindt Kieft dat de discussie over Feyenoord-doelman Tjark Ernst wordt overdreven. Ook over PSV-keeper Matej Kovar is hij positief.

"Dat die Ter Stegen hier keept dat is een godswonder", stelt Kieft in de podcast KieftJansenEgmondGijp, waar de keepers in de Eredivisie worden besproken. "Courtois gaat hier niet keepen en de keeper van Manchester City, Donnarumma ook niet. Je krijgt niet de beste spelers..."

Volgens de oud-spits, die in zijn carrière uitkwam voor onder meer Pisa, Torino, Ajax en PSV, wordt er te veel gesproken over de kwaliteiten van Ernst bij Feyenoord. Ook Kovar kan volgens Kieft op zijn goedkeuring rekenen. "Die keeper van PSV was best aardig, het valt allemaal wel mee." Zaakwaarnemer Rob Jansen, die eveneens aanschuift in de podcast, sluit zich aan bij de woorden van Kieft. Volgens hem zullen de doelmannen van de traditionele top drie geen doorslaggevende rol spelen in de strijd om het landskampioenschap. "De titel wordt daarop niet beslist, maar deze jongens zijn oké. Dat gaat het niet uitmaken."