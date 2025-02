Wim Kieft: "Het moest altijd via Ajax en ze mochten dat vragen"

"Ik had een zaakwaarnemer die de aanbiedingen doornam en daarna doorberekende of dat interessant voor hemzelf was", opent Kieft bij KieftJansenEdmondGijp. "Ik vond het wel opmerkelijk, want ik was wel een scorende spits. Maar het was ook niet makkelijk toen om weg te komen."

In één jaar maakte Kieft eens 32 doelpunten, maar clubs meldden zich niet. "Niet dat ik ervan had gehoord, het moest altijd via Ajax, want je was eigendom van die club en die mochten vragen voor je wat ze wilden. In deze tijd hadden we veel sneller in het buitenland gespeeld natuurlijk."