Wim Kieft: "Hij is verreweg de meest populaire speler van Ajax"

"We zijn maar aan het zoeken voor de juiste woorden voor Jordan Henderson. Drie weken geleden hadden we gezegd dat hij als een blok stond. Maar dat kunnen we nu ook niet meer vaststellen. Wat is die slecht, hè?", zegt Van der Gijp bij KieftJansenEgmondGijp. "Die Rugani, die is zo slecht. Niet normaal. En dan die keeper, Pasveer", lacht de voormalig profvoetballer.

"Ik heb wel het idee dat hij niet fit was", zegt Kieft over de doelman. "We hebben zitten kijken naar het oudste Ajax ooit", voegt Michel van Egmond toe over de gemiddelde leeftijd in het team. Kieft: "Die Klaassen is een partij populair in Amsterdam. Dat is verreweg de meest populaire speler van iedereen in Amsterdam. Onvoorstelbaar." Denkt Kieft dat Ajax nog kampioen gaat worden? "Ik denk het niet."