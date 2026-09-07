Wim Kieft: "Ik denk niet dat het Van Bommel zijn intentie is, maar..."

Wim Kieft zag PSV zaterdagavond met 1-3 winnen van Ajax. Na afloop was het moment tussen Ruben van Bommel en Aaron Bouwman hét onderwerp van gesprek en ook de oud-spits van beide clubs heeft zijn mening gegeven.

"Iedereen heeft kunnen zien wat er gebeurd is", begint Kieft bij NOS Studio Sport Voetbal. "Laat ik vooropstellen dat ik niet denk dat het de intentie van Van Bommel is, maar als je zó wild inkomt... Ik begrijp ook het verhaal van Peter Bosz wel, dat hij zijn lichaam indraait, omdat hij een confrontatie verwacht met de hoofden tegen elkaar. Maar zo wild kun je gewoon niet inkomen. Rood."

Even later gaat het over de kansen van Ajax in de Eredivisie. "Ajax komt eraan en die gaan ook beter spelen, maar PSV is nog steeds wel heel stabiel en degelijk", stelt Kieft, waarna ook Leonne Stentler haar verwachtingen uitspreekt. Zij is nog een stuk uitgesprokener dan de oud-spits. "PSV wordt gewoon weer kampioen, hoor", aldus Stentler.