Wim Kieft in de bres: "Hij kreeg heel Amsterdam over zich heen"

"Ik vind het niet verrassend", vertelt Kieft over het vertrek van Farioli in KieftJansenEgmondGijp. "Ook als ze kampioen waren geworden, dan was hij weggegaan. Kijk, die man heeft het eigenlijk best wel heel erg goed gedaan. Met dit matige elftal tweede worden en zelfs bijna kampioen. Maar hij heeft heel Amsterdam, heel Nederland over zich heen gekregen. Die moet ook gedacht hebben: 'In wat voor waanzinnig land leef ik hier?"

"Het ging er natuurlijk over dat het voetbal niet des Ajax is. Wat dat ook mag zijn", gaat Kieft verder, waarop René van der Gijp inhaakt. "Hij kreeg dus Rugani, Traoré en Weghorst. En daarna Klaassen. Met die vier en dan tot het laatste moment meedoen om het kampioenschap. Dat is krankzinnig. De enige pech die hij had is dat hij negen punten voor is komen te staan, doordat PSV in een gat viel", aldus Van der Gijp.