Wim Kieft kijkt naar Ajacied: "Dat was echt niet normaal"
Wim Kieft heeft veel bewondering voor Ruud Krol, maar ziet in Virgil van Dijk een verdediger van minstens hetzelfde kaliber. Dat laat de voormalig spits weten in de podcast KieftJansenEgmondGijp. Volgens Kieft heeft Van Dijk inmiddels voldoende laten zien om naast zijn vroegere idool te worden geplaatst.
"In mijn optiek is Krol heilig, hij was één van mijn idolen. Maar ik denk dat Van Dijk misschien wel een betere verdediger is", begint Kieft in de podcast. Vooral op fysiek vlak ziet hij overeenkomsten en verschillen. "Met de kop en snelheid. Krol had natuurlijk wel een aura om zich heen hangen, dat was niet normaal. Dat shirt over zijn broek heen en hij had ook echt een lange bal... Niet normaal", vervolgt hij zijn lofzang op Krol.
Krol speelde onder meer voor Ajax en Napoli en won met Ajax drie keer de Europa Cup I, de voorloper van de Champions League. Daarnaast kwam hij 83 keer uit voor het Nederlands elftal. Toch denkt Kieft dat de verdediger nog meer uit zijn loopbaan had kunnen halen.
"De carrière van Ruud Krol is te vroeg gestopt", stelt Kieft. "Dat gouden Ajax viel uit elkaar en hij moest bij Ajax blijven. Op zijn dertig, 31ste ging hij naar Vancouver geloof ik. Toen kwam hij bij Napoli terecht. Hij had vanaf zijn 25, 26ste natuurlijk al in Italië of bij Real Madrid of Barcelona moeten spelen. Hij had op het hoogste podium moeten blijven."
Van Dijk staat inmiddels op 98 interlands voor het Nederlands elftal. Donderdagavond kan hij tegen Griekenland zijn 99ste interland spelen in de Nations League. Drie dagen later wacht tegen Servië mogelijk zijn honderdste optreden voor Oranje.
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Wim Kieft kijkt naar Ajacied: "Dat was echt niet normaal"
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