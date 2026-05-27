Wim Kieft kraakt Ajax-beleid: "Dat voelt allemaal niet goed"
Wim Kieft heeft zich kritisch uitgelaten over het transferbeleid bij Ajax. De voormalig spits van Ajax vindt dat de Amsterdammers duidelijk moeten zijn over de spitspositie.
"Ik begreep ook niet wat ze de afgelopen jaren bij Ajax hebben gedaan", begint Kieft in de podcast KieftJansenEgmondGijp. "Dan ga je Weghorst halen, maar je hebt Brobbey. Brobbey gaat dan weg en dan ga je Dolberg nog een keer halen. Dat voelt allemaal niet goed als je spits bent. De ene week speel jij en de andere week speelt een ander."
"Ik wil niet de ene week wel spelen en de andere week niet, ik wil topscorer van Nederland worden", vervolgt Kieft. "Lekker dat gelul allemaal. Als ik in de positie zou zitten dat ik een hele goede spits was, dan zou ik er altijd voor zorgen dat ik de trainer ken en dat ik daar ga spelen. Dat je, als Haaland er ook zit, de illusie hebt dat jij de eerste spits wordt."
René van der Gijp ziet eenzelfde verhaal bij het Liverpool van Arne Slot. "Die Steven Gerrard zei als eerste: je kan niet Isak kopen voor 140 miljoen en daarna die Ekitiké voor tachtig, dan geef je een verkeerd beeld af. Daar geef je een signaal mee af aan de anderen van: kijk wat wij kunnen", aldus Gijp.
