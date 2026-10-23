Wim Kieft kritisch op Ajacied: "Een zak aardappelen op zijn rug"

"Ik heb heel erg op Leonardo gelet, maar het leek wel alsof hij een zak aardappelen op zijn rug heeft. Hij loopt zo moeilijk en is zo weinig dreigend", oordeelt Kieft. Ondanks zijn kritiek op Leonardo zag de oud-spits ook goede momenten bij Ajax. "Er waren wel wat momentjes, met name als ze Brandt of Mokio tussen de linies vrij konden krijgen. Ajax heeft het overwicht en is de betere ploeg, maar ik vind Atalanta ook een klein beetje tegenvallen, als ik eerlijk mag zijn."

Ronald de Boer is eveneens positief over delen van het spel van Ajax. Volgens de analist zit het positiespel er goed in, maar moet de ploeg de kansen wel beter benutten. "Op zich zit het positiespel er aardig in. Ze hebben drie goede kansen gehad, dan moet er wel eentje van zitten."