"Weghorst komt er bij ons niet in, die zou ik terug naar Ajax sturen"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Kieft kritisch op Ajacied: "Alsof z'n huis gebombardeerd is"

Arthur
bron: KieftJansenEgmondGijp

Wim Kieft spaart Wout Weghorst niet na diens opvallende actie in het duel tussen Ajax en AZ. De spits deelde een duidelijke elleboogstoot uit aan verdediger Wouter Goes, en dat gedrag zorgt voor gefronste wenkbrauwen bij de analist, bekend van de podcast KieftJansenEgmondGijp.

“Ik heb daar altijd dubbele gedachtes bij. Elleboog wel of niet, wel denk ik. Maar Weghorst neemt het allemaal wel iets te zwaar, vind ik. Alles neemt hij te zwaar. Het is net een geslagen hond van wie net zijn huis gebombardeerd is”, aldus Kieft in de nieuwste aflevering van de podcast.

Volgens Kieft zijn de emoties van Weghorst telkens net iets te extreem. “Het is altijd net te veel in zijn uitingen en de teleurstelling. Zo is die jongen. Maar zou dit dan uit frustratie geweest zijn dan ofzo?”, vraagt hij zich af. Tafelgenoot Rob Jansen antwoordt daar zonder twijfel op: “Natuurlijk.”

René van der Gijp vult aan dat Weghorst vermoedelijk zelf ook geschrokken is van zijn eigen actie. “Ik denk wel dat hij direct dacht: wat ben ik nou allemaal aan het doen? Het is ook niet zo dat hij hem vol raakte. Achter wacht je tot hij achter je staat.”

Kieft trekt vervolgens een opmerkelijke parallel met Zinédine Zidane, die tijdens de WK-finale van 2006 rood kreeg na een kopstoot op Marco Materazzi. “Dat kostte Frankrijk uiteindelijk wel de wereldbeker.” Hij kan zich voorstellen dat Wouter Goes de hele wedstrijd “tegen Weghorst heeft lopen aanschurken”. Kieft: “En Woutje trapt er toch weer in...”.

Wout Weghorst
