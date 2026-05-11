Wim Kieft kritisch op Ajacied: "Wat mij het meest verbaasd..."
Wim Kieft heeft zich kritisch uitgelaten over de rol van Mika Godts bij Ajax tijdens het duel met FC Utrecht. Hoewel de analist de Belg nog altijd ziet als de beste speler van de Amsterdammers, begrijpt hij weinig van de manier waarop Godts op het veld werd gebruikt.
"Je gaat bij Ajax kijken wat de beste speler is, en dat is Godts natuurlijk", begint Kieft bij Studio Voetbal. Toch viel hem iets op aan het spel van de Belg. "Wat mij het meest verbaasd heeft bij Ajax is dat je Godts overal ziet lopen, behalve de positie waar hij groot geworden is, aan de linkerkant."
Volgens Kieft ligt de oorzaak óf bij de trainer, óf bij Godts zelf. "Dat was of een idee van de coach, en dan is het een dom idee. Of het was Godts die maar een beetje doet wat hij wil omdat het lekker gaat de laatste tijd."
De oud-spits denkt bovendien dat er binnen Ajax onvoldoende sturing aanwezig is. "Dan is er bij Ajax ook niemand die hem corrigeert, natuurlijk. Want er is niemand die kan corrigeren in dat elftal. Dat is hartstikke zonde."
Kieft vermoedt dat Ajax dichter bij het doel juist minder uit Godts haalt. "Hij heeft misschien niet de discipline om daar te spelen, of de coach heeft hem daar neergezet met de gedachte: jij maakt zoveel goals, hoe dichter ik je bij de goal zet, hoe groter de kans dat je scoort. En dat is juist niet zo."
Tot slot geeft Kieft aan dat hij het niveauplafond van de Belg lastig vindt in te schatten. "Godts is een goede speler, gemiddeld beter dan de rest bij Ajax en Feyenoord. Maar ik vind dat moeilijk inschatten. In het buitenland, hoe gaat dat dan?"
