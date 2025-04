Wim Kieft kritisch op Weghorst: "Hij is toch geen negentien?"

Wim Kieft heeft verbaasd gekeken toen hij Wout Weghorst met een haarband het veld zag betreden afgelopen weekend. De Ajax-spits speelde een belangrijke rol als invaller in de uitwedstrijd tegen Willem II, die met 1-2 werd gewonnen. Kieft was echter niet bepaald gecharmeerd van de look van de spits.

De invaller wist het duel tegen Willem II helemaal om te draaien met een rol bij de gelijkmaker en hij schoot even later de 1-2 in het doel. "Ik moet eerlijk zeggen: Weghorst viel heel goed in", aldus Kieft in de podcast KieftJansenEgmondGijp. "Dat doet hij niet altijd, maar nu had hij een goede voorassist en hij maakte die goal."

"Maar ik ga toch kritisch zijn: dat haarbandje...", gaat Kieft verder op een serieuze toon. "Hij heeft toch heel kort haar? Waarom zo'n haarbandje dan? Hij is toch geen negentien?" Ook René van der Gijp snapt die keuze van Weghorst niet. "Als Cavani een haarband draagt, snap je dat. Hij heeft haar. Maar Jan van Halst zit toch ook niet met een haarband op tv?", besluit Van der Gijp met een lach.