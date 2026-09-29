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Wim Kieft lachend: "Ik was toch altijd bang dat de politie dat zag"

Stefan

Wim Kieft was natuurlijk succesvol als spits van Ajax, PSV en Oranje, maar maakte na zijn carrière natuurlijk ook de nodige diepe dalen mee. Tegenwoordig kan de voormalig topscorer er echter smakelijk over vertellen.

"Wim, ik moest ook om jou lachen", richt Michel van Egmond zich in de podcast KieftJansenEgmondGijp tot de oud-spits. "Jij kwam ter sprake in de podcast van Erik Dijkstra en Mischa Blok. Blok houdt helemaal niet van voetbal, maar ze heeft toch jouw boek gelezen. En weet je wat ze het leukste vond? Ik was het zelf alweer vergeten, maar het stukje over dat je wilde gaan sporten, maar helemaal geen zin had."

"En dat je toen halverwege je hele sporttas in de gracht hebt gepleurd. Dat vond zij het hoogtepunt van het hele boek", gaat de schrijver lachend verder. "Dat zie ik ook helemaal voor me: Wim loopt langs de Elandgracht, of weet ik veel hoe dat allemaal heet, denkt pleur maar op met dat sporten en dan die hele tas in de gracht."

"Nou, ik dacht dan... Na het sporten ging ik meestal de stad in. Dus ik dacht dan: die tas raak ik toch kwijt, dan kan ik hem net zo goed weggooien", reageert Kieft vervolgens zelf, waarop Van Egmond nog harder moet lachen. "Oh ja, dat was de logica", zegt hij. "Ik wordt straks zo dronken dat ik die tas kwijtraak, ik gooi hem nu maar vast weg!"

Toch was de doelpuntenmaker van weleer niet geheel zonder zorgen als hij zijn tas in het water gooide. "Ja, maar ik was dan toch altijd bang dat de politie zag dat ik die tas in de gracht gooide. En die tas zinkt natuurlijk niet zomaar. Ach, ja..." besluit Kieft lachend.

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