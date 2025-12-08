Wim Kieft lacht Ajax-speler uit: "Ik vond het weer heerlijk"

Wim Kieft en René van der Gijp konden dit weekend opnieuw lachen om Wout Weghorst. De spits van Ajax werd hard geraakt door een tackle, waarna zijn ploeggenoten nog zo’n anderhalve minuut doorspeelden. Uiteindelijk moest Weghorst geblesseerd van het veld en hij uitte zichtbaar geïrriteerd zijn ongenoegen bij de vierde official.

"Woutje was weer in beeld hoor. Ik vond het weer heerlijk", begint Kieft in KieftJansenEgmondGijp. "Hij is zelf best onbehouwen, die jongen (Shawn Adewoye van Fortuna Sittard, red.) gaat voor de bal, maar gaat er onbehouwen in. Het leek wel alsof dat het grootste onrecht was dat gebeurd is in de laatste twintig jaar."

Ook Van der Gijp zag het allemaal met een glimlach aan. "Wout vindt dat als hij denkt dat het rood is, het ook gegeven moet worden. Dat is heel raar. Dat gebeurt niet vaak", grapt de voormalig international, doelend op het hoorbare protest van Weghorst via de ESPN-microfoons.

Volgens Kieft is bovendien wel te verklaren waarom Ajax zo lang doorspeelde terwijl Weghorst op de grond lag. "Die spelers dachten: ‘We spelen anders toch met tien, wat maakt het nou uit’, toch?" lacht de 43-voudig international.