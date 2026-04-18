Wim Kieft looft vertrokken Ajacied: "Die ellende bij Ajax..."
Wim Kieft is onder de indruk van de ontwikkeling van Kenneth Taylor sinds zijn overstap naar Lazio. Tijdens de wedstrijd tussen Napoli en Lazio, waar Kieft als co-commentator aanwezig was, sprak hij lovend over de Nederlandse middenvelder, die opnieuw een sterke indruk maakte en al vroeg een assist gaf.
Volgens Kieft is duidelijk te zien dat Taylor beter tot zijn recht komt in Italië. "Hij voelt zich goed op zijn plek, dat merk je gewoon", stelt de oud-spits. Daarbij wijst hij op het loopvermogen dat Taylor altijd al had. "Hij legt afstanden af die hij altijd al aflegde, ook in Nederland. Hij komt voor de goal waar het kan."
De analist noemt de transfer van Ajax naar Lazio dan ook een schot in de roos. "Ik vind dit een hartstikke leuke en goede transfer voor hem", aldus Kieft. In Rome is Taylor direct uitgegroeid tot een belangrijke speler, iets wat volgens Kieft niet los te zien is van de situatie bij zijn oude club. "Want die ellende die het op een gegeven moment bij Ajax was, of is… Lekker in Italië, jezelf in de kijker spelen. Wie weet wat er nog volgt."
Taylor maakt indruk in Italië: "Roept prettige herinneringen op"
"Als je naar Wout Weghorst kijkt, doe ik daar niet voor onder"
Openhartige Ronald de Boer vertelt: "Mijn vader zei het mooi"
Oud-jeugdtrainer van Ajax zet unieke prestatie neer in België
Ouazane kritisch op zichzelf en ziet verbeterpunt: "Ik moet..."
Aaron Bouwman doet onthulling: "Hij stond vroeger op de F-Side"
Ajax ziet scout na zes jaar vertrekken: "Dat heb ik besloten"
Ajax moet mogelijk uitwijken door Harry Styles: 'Twee opties'
Berghuis onthutst: "Voor de spelers nauwelijks meer te volgen"
Ajax zakt verder weg: "Begint wel heel troosteloos te worden"
Kieft adviseert Ajax nieuwe trainer: "Zou die klus aan kunnen"
'Pastoor niet geschikt voor Ajax': "Denkt zelf dat hij kandidaat is"
Ajacied baalt: "Moet laten zien dat ik de beste ben op het veld"
Oud-Ajacied geprezen na komst: "Hij is het kantelpunt geweest"
Ajax-talent ambitieus: "Vaker mee te doen met het eerste elftal"
Jong Ajax-trainer weet niet of hij langer door mag: "Geen idee"
Derksen verbaasd: "Hij denkt dat hij een kandidaat voor Ajax is"
Paspoortgate nog niet klaar: Ajax houdt juridische opties open
Ex-Ajacied kampt met zelfde probleem: "Moet meer klinisch worden"
Jong Ajax wint eindelijk weer na vier nederlagen op rij
Schöne over Ajax-terugkeer: "Er werd toen wel over gesproken"
'Ajax niet welkom bij FC Twente': "Ze krijgen een nieuw veld"
Baas haalt Ajax-target aan als voorbeeld: "Master in dat soort passes"
Ajax-huurling mist bekerfinale? "Ga ik niet geheimzinnig over doen"
Ceballos van Real Madrid naar Ajax? "Cruijff er heel erg mee bezig"
Raakt Ajax toptalent nu al kwijt? "Bizar wat er voor haar belt"
Lasse Schöne vertelt: "Er was nooit echt sprake van een terugkeer"
'Ajax ziet ook stadion andere Eredivisionist als optie voor play-offs'
Ajax meldt slecht nieuws: Speler dit seizoen niet meer in actie