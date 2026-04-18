Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Wim Kieft looft vertrokken Ajacied: "Die ellende bij Ajax..."

Gijs Kila
bron: Ziggo Sport
Wim Kieft
Wim Kieft Foto: © YouTube KieftJansenEgmondGijp

Wim Kieft is onder de indruk van de ontwikkeling van Kenneth Taylor sinds zijn overstap naar Lazio. Tijdens de wedstrijd tussen Napoli en Lazio, waar Kieft als co-commentator aanwezig was, sprak hij lovend over de Nederlandse middenvelder, die opnieuw een sterke indruk maakte en al vroeg een assist gaf.

Volgens Kieft is duidelijk te zien dat Taylor beter tot zijn recht komt in Italië. "Hij voelt zich goed op zijn plek, dat merk je gewoon", stelt de oud-spits. Daarbij wijst hij op het loopvermogen dat Taylor altijd al had. "Hij legt afstanden af die hij altijd al aflegde, ook in Nederland. Hij komt voor de goal waar het kan."

De analist noemt de transfer van Ajax naar Lazio dan ook een schot in de roos. "Ik vind dit een hartstikke leuke en goede transfer voor hem", aldus Kieft. In Rome is Taylor direct uitgegroeid tot een belangrijke speler, iets wat volgens Kieft niet los te zien is van de situatie bij zijn oude club. "Want die ellende die het op een gegeven moment bij Ajax was, of is… Lekker in Italië, jezelf in de kijker spelen. Wie weet wat er nog volgt."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Lees meer:
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws