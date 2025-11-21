Wim Kieft lovend: "Die status hebben ze overgenomen van Ajax"

Wim Kieft is onder de indruk van het beleid dat al enige tijd gevoerd wordt bij AZ. De Alkmaarse club leidde de nodige spelers op die een fikse transfersom opleverden. Waaronder de Ajacieden Owen Wijndal en Wout Weghorst.

"Hij haalde voor niet te veel geld spelers op die hij later voor topbedragen doorverkocht", schrijft Kieft in zijn column in De Telegraaf. "Daarnaast leidde AZ onder zijn leiding jongens op die voor de hoofdprijs vertrokken. De namen van Myron Boadu, Teun Koopmeiners, Calvin Stengs, Wout Weghorst, Tijjani Reijnders, Guus Til, Vincent Janssen, Sam Beukema, Owen Wijndal, Milos Kerkez, Yuki Sugawara en Alireza Jahanbakhsh zijn bekend."

"Maar hij verkocht ook de beperkte Noorse linksachter David Møller Wolfe voor zo’n twaalf miljoen euro aan Wolverhampton Wanderers. Tegenwoordig is het goed als spelers van AZ komen. Een status die ze in Alkmaar hebben overgenomen van Ajax", aldus Kieft.