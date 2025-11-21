Rio Ferdinand Podcast
Van Gaal kon Sadio Mané niet overtuigen: "Dat vroeg ik me af"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Ajax wedstrijden

Wim Kieft lovend: "Die status hebben ze overgenomen van Ajax"

Stefan
Wim Kieft achter de microfoon
Wim Kieft achter de microfoon Foto: © Screenshot KieftJansenEgmondGijp

Wim Kieft is onder de indruk van het beleid dat al enige tijd gevoerd wordt bij AZ. De Alkmaarse club leidde de nodige spelers op die een fikse transfersom opleverden. Waaronder de Ajacieden Owen Wijndal en Wout Weghorst.

"Hij haalde voor niet te veel geld spelers op die hij later voor topbedragen doorverkocht", schrijft Kieft in zijn column in De Telegraaf. "Daarnaast leidde AZ onder zijn leiding jongens op die voor de hoofdprijs vertrokken. De namen van Myron Boadu, Teun Koopmeiners, Calvin Stengs, Wout Weghorst, Tijjani Reijnders, Guus Til, Vincent Janssen, Sam Beukema, Owen Wijndal, Milos Kerkez, Yuki Sugawara en Alireza Jahanbakhsh zijn bekend."

"Maar hij verkocht ook de beperkte Noorse linksachter David Møller Wolfe voor zo’n twaalf miljoen euro aan Wolverhampton Wanderers. Tegenwoordig is het goed als spelers van AZ komen. Een status die ze in Alkmaar hebben overgenomen van Ajax", aldus Kieft.

Frenkie de Jong bij FC Barcelona

De Jong over mogelijke terugkeer bij Ajax: "Ik sluit het niet uit"

0
Mika Godts in duel met Bart van Rooij

Bart van Rooij naar Ajax? "Natuurlijk is zo'n stap een optie"

0
Valentijn Driessen

Driessen over Ajacied: "Ergste is dat hij dat helemaal niet was"

0
Abdelhak Nouri

Update over Abdelhak Nouri (28): "Soms zit hij in een rolstoel"

0
Wim Kieft

Kieft over moment bij Ajax: "Die riep de hele tijd kutchinees"

0
Denny Landzaat

Landzaat krijgt bijval: "Hoef hem geen veren in reet te steken"

0
Jordi Cruijff

'Jordi Cruijff in beeld bij Ajax': "Weer een romantische keuze"

0
