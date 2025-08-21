Kick-off
Driessen noemt vier Ajacieden: "Weten niet waar ze aan toe zijn"
Meldingen
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Wim Kieft met spoed geopereerd: "Hij zat met pijn alleen thuis"

Niek

Wim Kieft was afgelopen maandag niet aanwezig bij de podcast KieftJansenEgmondGijp vanwege een pijnlijk incident. Michel van Egmond heeft namelijk weten dat de voormalig profvoetballer, die onder andere bij Ajax en PSV speelde, onder het mes is geweest. 

"Wim is donderdag door zijn knie gegaan, zijn kunstknie", sprak hij. "Hij is al geopereerd, omdat bij Wim zoiets acuut is. Hij ging de trap af, en toen schoot acuut de kunstknie eruit", aldus Van Egmond, die laat weten dat er op dat moment verder niemand in huis was. 

"Dus hij zat met pijn alleen thuis en heeft een dokter gebeld", blikt hij terug. Rob Jansen verwacht dat Kieft volgende keer 'gewoon' weer aanwezig is. "Maandag is hij er weer bij, met krukjes", voorspelt de bekende zaakwaarnemer. 

Gerelateerd:
Alex Kroes kijkt rond

Kroes krijgt transfertip: "Precies wat Ajax en Heitinga zoeken"

0
Youri Mulder

Youri Mulder: "Als hij daar heen gaat denk je: die is knettergek"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
René van der Gijp en Wim Kieft

Wim Kieft met spoed geopereerd: "Hij zat met pijn alleen thuis"

0
Brian Brobbey raakte (licht) geblesseerd tegen AS Monaco

Brobbey krijgt kritiek: "Dan is het toch een gemankeerde spits"

0
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Álvarez staat open voor terugkeer: "Wil eigenlijk wel naar Ajax"

0
Mika Godts

Godts blijft gewoon bij Ajax: "Interesse in hem is niet waar"

0
Mohamed Ihattaren

Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"

0
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

0
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 Feyenoord 2 3 6
4 PEC Zwolle 2 3 6
5 AZ 2 3 4
6 Ajax 2 2 4
7 FC Utrecht 2 3 3
8 NAC Breda 2 -1 3
9 FC Groningen 2 -2 3
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd