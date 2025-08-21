Wim Kieft met spoed geopereerd: "Hij zat met pijn alleen thuis"

Wim Kieft was afgelopen maandag niet aanwezig bij de podcast KieftJansenEgmondGijp vanwege een pijnlijk incident. Michel van Egmond heeft namelijk weten dat de voormalig profvoetballer, die onder andere bij Ajax en PSV speelde, onder het mes is geweest.

"Wim is donderdag door zijn knie gegaan, zijn kunstknie", sprak hij. "Hij is al geopereerd, omdat bij Wim zoiets acuut is. Hij ging de trap af, en toen schoot acuut de kunstknie eruit", aldus Van Egmond, die laat weten dat er op dat moment verder niemand in huis was.

"Dus hij zat met pijn alleen thuis en heeft een dokter gebeld", blikt hij terug. Rob Jansen verwacht dat Kieft volgende keer 'gewoon' weer aanwezig is. "Maandag is hij er weer bij, met krukjes", voorspelt de bekende zaakwaarnemer.