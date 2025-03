Wim Kieft neutraal in PSV-Ajax: "Zo kijk ik niet naar voetbal"

"De laatste keer dat ik bij PSV was? Ik denk vorig seizoen bij PSV-Ajax, toen Hans van Breukelen me een keer uitgenodigd had. En een tijdje geleden bij een reünie. Dat was het dan ook wel. Ik kijk graag rustig op de bank", vertelt Kieft in het Eindhovens Dagblad. En dat zonder enige voorkeur voor beide clubs. "In Amsterdam heb ik mijn jeugd doorgebracht en in Eindhoven de echt grote successen gehaald."

"Ik kijk helemaal niet naar voetbal omdat ik het ergens goed heb gehad of niet", gaat de oud-topscorer verder. "Ik wil gewoon een leuke wedstrijd zien, iets wat bij PSV de afgelopen twee jaar best een hele periode zo was. Dat het nu een tijd minder is geweest? Ik denk dat het in hoofdzaak niet bij de trainer (Peter Bosz, red.) ligt."

"Het is de bereidheid van de spelers en het elke keer weer kunnen opbrengen in een wedstrijd. Niet gemakzuchtig worden. Soms gaan spelers zich wat te groot voelen om snel druk te zetten", aldus Kieft. Hij denkt dat Bosz duidelijk is in wat hij wil bij PSV. "Maar soms even de handrem erop kan ook hè, als je ziet dat spelers geen druk kunnen zetten of inderdaad gemakzuchtig ogen."