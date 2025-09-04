Wim Kieft nog niet hersteld: "Hij zit nu in een zorgcentrum"

Kieft moest een spoedoperatie ondergaan en is er nog niet bovenop. "Hij zit nu in een zorgcentrum in Hilversum", vertelt Rob Jansen in KieftJansenEgmondGijp. "Hij is weer geopereerd aan die knie, voor de derde keer. Het had in principe een kleine ingreep moeten zijn, maar dat was dus niet zo."

De revalidatie van de analist verloopt niet echt voorspoedig. "Er kwam een bacterie in die knie en als er een bacterie bijkomt tijdens een operatie is het echt feest. Hij had vreselijke pijn", legt de zaakwaarnemer uit. "Die bacterie hebben ze gevonden en er wordt antibiotica toegediend. Nu moet de antibiotica zijn werk gaan doen en dan moet je hopen dat het aanslaat. Maar het is dus nog niet goed."