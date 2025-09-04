AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Ajax historie & oud-spelers

Wim Kieft nog niet hersteld: "Hij zit nu in een zorgcentrum"

Max
bron: KieftJansenEgmondGijp
Wim Kieft
Wim Kieft Foto: © Pro Shots

Het gaat nog niet goed met de gezondheid van Wim Kieft. De voormalig spits van Ajax moest onlangs opnieuw onder het mes vanwege problemen met zijn kunstknie. 

Kieft moest een spoedoperatie ondergaan en is er nog niet bovenop. "Hij zit nu in een zorgcentrum in Hilversum", vertelt Rob Jansen in KieftJansenEgmondGijp. "Hij is weer geopereerd aan die knie, voor de derde keer. Het had in principe een kleine ingreep moeten zijn, maar dat was dus niet zo."

De revalidatie van de analist verloopt niet echt voorspoedig. "Er kwam een bacterie in die knie en als er een bacterie bijkomt tijdens een operatie is het echt feest. Hij had vreselijke pijn", legt de zaakwaarnemer uit. "Die bacterie hebben ze gevonden en er wordt antibiotica toegediend. Nu moet de antibiotica zijn werk gaan doen en dan moet je hopen dat het aanslaat. Maar het is dus nog niet goed."

Ajax historie & oud-spelers Wim Kieft
