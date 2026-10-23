Wim Kieft nog niet overtuigd van Ajacied: "Je schrikt ook wel"
Marcos Leonardo kan Wim Kieft nog altijd niet bekoren. De spits van Ajax vond ook tegen FC Groningen en Atalanta Bergamo als basisspeler niet het net.
Leonardo kon de laatste twee wedstrijden wel op meer lovende woorden rekenen, maar Kieft blijft sceptisch. "Je schrikt ook wel van andere dingen, maar het is duidelijk dat Leonardo het nog steeds moeilijk heeft", schrijft hij in zijn column in de Telegraaf.
De Braziliaan kwam twee keer tot scoren in dertien officiële wedstrijden. "Dan komen dezelfde dingen naar voren, hij heeft vertrouwen nodig, hij heeft een goal nodig en ik begrijp best dat je daar als spits tegenaan kan hikken. Maar je wilt toch wat meer van zo’n aankoop zien", meent Kieft. "Of het er echt in zit bij die jongen moeten we nog zien. En van het begrip vertrouwen heb ik nu wel genoeg gehoord."
Zijn grote concurrent Tolu Arokodare scoort wél en is publiekslieveling in Amsterdam. "Bij Ajax zullen ze Leonardo in bescherming blijven nemen, maar ze krabben zich ongetwijfeld achter de oren hoe het nu toch kan dat hij voor zo’n fors bedrag zo weinig brengt", vervolgt Kieft.
Ook de fitheid van Leonardo roept vragen op bij Kieft. "Zijn fitheid alleen al moet toch te denken geven. Er ontstaan nu twijfels over zijn fysieke gesteldheid, want we zitten bijna in november en dan hoor je qua fitheid wel op je top te zitten."
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