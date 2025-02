Wim Kieft onder de indruk: "Ze spelen beter voetbal dan Ajax"

Wim Kieft en Rene van der Gijp waren dit weekend niet onder de indruk van Ajax. De Amsterdammers wonnen wel met 2-0 van Go Ahead Eagles.

Kieft vond de ploeg van Francesco Farioli niet goed spelen tegen de club uit Deventer. "Dat Go Ahead speelt beter voetbal dan Ajax. Die speelden echt goed", merkt hij op in de podcast KieftJansenEgmondGijp.

Van der Gijp heeft absoluut niet genoten van de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA. "Na de eerste helft dacht ik echt: hier heb ik geen zin in. Om die wedstrijd uit te zien moet je echt supporter zijn. Dat gold ook voor Feyenoord", merkt hij op. Volgens Kieft is dat al het hele seizoen zo. "Die wedstrijden zijn vaak niet om aan te zien, het hele jaar al niet."