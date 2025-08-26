'Wim Kieft ondergaat spoedoperatie': "Hij stierf van de pijn"

Wim Kieft ontbrak dinsdag bij de opname van de podcast KieftJansenEgmondGijp, waar hij normaal gesproken wekelijks aanwezig is. De afwezigheid van de oud-PSV'er afwezigheid had alles te maken met fysieke problemen.

In de ochtend voorafgaand aan de uitzending had Dick van Egmond contact met de oud-PSV’er. "Ik had hem vanochtend aan de telefoon en hij heeft van ons vieren hier de hoogste pijngrens. Ik had een zielig vogeltje aan de lijn. Hij stierf van de pijn in zijn knie, dus ik denk dat er een kleine spoedoperatie aan de gang is. Dat ging niet helemaal goed met het gewricht", aldus Van Egmond.

Rene van der Gijp vertelt nog wat kennis over knie: "Een ontsteking in een kunstknie, dan ben je altijd verplicht die knie eruit te halen. Anders gaat die ontsteking niet weg. Het is niet te hopen voor Wim dat dat het is", besluit hij.