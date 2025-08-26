Kick-off
Verweij adviseert Ajax: "Denk niet dat het verstandig zou zijn"
Meldingen
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Wim Kieft ondergaat spoedoperatie': "Hij stierf van de pijn"

Arthur
bron: KieftJansenEgmondGijp
Wim Kieft
Wim Kieft Foto: © Orange Pictures

Wim Kieft ontbrak dinsdag bij de opname van de podcast KieftJansenEgmondGijp, waar hij normaal gesproken wekelijks aanwezig is. De afwezigheid van de oud-PSV'er afwezigheid had alles te maken met fysieke problemen.

In de ochtend voorafgaand aan de uitzending had Dick van Egmond contact met de oud-PSV’er. "Ik had hem vanochtend aan de telefoon en hij heeft van ons vieren hier de hoogste pijngrens. Ik had een zielig vogeltje aan de lijn. Hij stierf van de pijn in zijn knie, dus ik denk dat er een kleine spoedoperatie aan de gang is. Dat ging niet helemaal goed met het gewricht", aldus Van Egmond.

Rene van der Gijp vertelt nog wat kennis over knie: "Een ontsteking in een kunstknie, dan ben je altijd verplicht die knie eruit te halen. Anders gaat die ontsteking niet weg. Het is niet te hopen voor Wim dat dat het is", besluit hij.

Gerelateerd:
James McConnell

'Ajax doet zaken met Liverpool en haalt oude bekende van Heitinga'

0
Jan Faberski aan de bal bij Jong Ajax

'Ajax stalt talentvolle vleugelaanvaller bij Eredivisie-club'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Wim Kieft
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Rob Jansen

Rob Jansen stellig: "Binnen Ajax hebben ze een hekel aan elkaar"

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen sceptisch: "Ik vind hem geen spits voor Ajax"

0
Mike Verweij

Verweij: "Ik denk dat hij er bij Ajax ook heel goed op staat"

0
Myron Boadu viert goal

'Ook PSV en FC Twente denken aan Boadu; spits heeft voorkeur'

0
Wout Weghorst tegen Heracles Almelo

Samenvatting: Slordig Ajax wint in eigen huis van Heracles Almelo

0
Mike Verweij

"Ajax heeft commissarissen gehad, dat waren gewoon hapsnurkers"

0
Mohamed Ihattaren

Ihattaren duidelijk over toekomst: "Dat is volledig uitgesloten"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 NEC Nijmegen 3 11 9
2 PSV 3 9 9
3 Ajax 3 4 7
4 FC Utrecht 3 6 6
5 Feyenoord 2 3 6
6 PEC Zwolle 2 3 6
7 Sparta Rotterdam 3 -1 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd