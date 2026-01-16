Groeten uit Grolloo
Johan Derksen fel: "Ajax moet zich de ogen uit de kop schamen"
Wim Kieft openhartig: "Eerst vond mijn vrouw dat heel irritant"

Hélène Hendriks en Wim Kieft
Hélène Hendriks en Wim Kieft Foto: © BSR Agency

Wim Kieft schuift tegenwoordig weer regelmatig aan bij programma's als Studio Voetbal en Rondo, maar daarvoor was er een periode dat hij nauwelijks werd gevraagd. De voormalig profvoetballer, die in het verleden zowel bij PSV als Ajax speelde, toont zich echter nuchter. 

"Het is best wonderbaarlijk, ja", vertelt hij in gesprek met de Volkskrant. "Bij Ziggo hadden ze al veertig analisten, geloof ik. Bij ESPN nog meer. De NOS had zijn vaste team. Er was voor mij geen plekje. Of ze waren een beetje klaar met me. Dat kan ook", lacht Kieft. 

"Nu is er weer een enorme behoefte aan een Wim Kieft-mening zoals mijn vriend Michel van Egmond dat zo mooi cynisch kan zeggen", vervolgt hij. "Ik weet ook niet wat dat is. In de tv-wereld heb je veel opportunisme, het is eigenlijk net de voetbalwereld. Ik probeer nu de leuke dingen eruit te pikken", aldus Kieft. 

"Eerst vond mijn vrouw het heel irritant dat ik elke keer thuis was", blikt hij terug. "En nu vindt ze het weer irritant dat ik weg ben en thuis veel voetbal moet kijken. Ja, zo kan je het nooit goed doen... Maar serieus: ik ben er blij mee. Ik deed nog lezingen en vraaggesprekken in het land, maar in een volle kantine over mijn drugsverleden praten en allerlei dronken types die dan iets bijdehands gaan roepen, daar pas ik liever voor", besluit Kieft over zijn eerdere ervaringen. 

Gerelateerd:
