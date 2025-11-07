Kick-off
'Naam De Boer zingt rond bij Ajax': "Zou ik heel plausibel vinden"
Ajax transfergeruchten en nieuws

Wim Kieft over Ajax-aanwinst: "Hij denkt dat hij alleen speelt"

Amber
bron: KieftJansenEgmondGijp
René van der Gijp en Wim Kieft
René van der Gijp en Wim Kieft Foto: © Pro Shots

René van der Gijp en Wim Kieft zijn allesbehalve onder de indruk van de zomeraankopen van Ajax. In  KieftJansenEgmondGijp bespreken de analisten de spelers Ko Itakura, Raul Moro en Oscar Gloukh, die volgens hen nog niet hebben gebracht wat van hen werd verwacht.

"De aankopen vallen tegen, hè Wim. Sjonge jonge", begint Van der Gijp. "Die Japanner is goed begonnen, maar dat is nu ook niks meer, hè", doelt hij op Ko Itakura, die afgelopen zomer voor ruim tien miljoen euro overkwam van Borussia Mönchengladbach.

Een geamuseerde Kieft haakt in en richt zich op een andere aankoop. "Ik vind die rechtsbuiten goed: Moro", zegt hij met hoorbare spot. De Spaanse buitenspeler werd door Ajax voor elf miljoen euro overgenomen van Real Valladolid.

Over Oscar Gloukh, de derde zomeraanwinst, zijn de twee eveneens kritisch. "Hij denkt dat hij alleen speelt, hè", zegt Kieft, terwijl Van der Gijp knikt. "Maar je moet het even de tijd geven", voegt hij er nog vergoelijkend aan toe.

