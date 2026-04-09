Wim Kieft over oud-Ajacied: "Kun je alleen tegen sukkels zeggen"

Wekelijks nemen Michel van Egmond, Rob Jansen, Wim Kieft en René van der Gijp de voetbalwereld door in hun podcast. In de laatste editie kregen de heren een vraag over voormalig Ajacied Co Adriaanse.

"Waar hij is gebleven? Die heeft zich volledig teruggetrokken", begint Van Egmond in de podcast KieftJansenEgmondGijp, waarna het gesprek verder gaat over een straftraining die Adriaanse gaf. "Hij liet zijn spelers zoeken naar paaseieren, omdat ze te weinig inzet hadden getoond." De paaseitjes zouden echter nooit gevonden worden, aangezien ze helemaal niet verstopt waren.

"Het is een hele leuke, aardige man, maar als trainer sloeg hij door. Een beetje té autoritair en té belerend", reageert Wim Kieft. Van Egmond begint te lachen: "Ik zou die kop van jou wel eens willen zien als een trainer na een nederlaag tegen je zegt: 'we gaan naar huis lopen' of 'we gaan paaseieren zoeken'."

"Dat kan je alleen maar tegen sukkels zeggen", antwoordt Kieft weer. "Of sukkels, je zegt het niet tegen Ruud Gullit, Eric Gerets of Søren Lerby. Of hij wist dat hij het niet tegen die gasten moest zeggen? Ik denk dat hij dat wel had geprobeerd, ja. Nee, dat werkt niet", aldus de voormalig topscorer.