Wim Kieft over oud-Ajacied: "Kun je alleen tegen sukkels zeggen"
Wekelijks nemen Michel van Egmond, Rob Jansen, Wim Kieft en René van der Gijp de voetbalwereld door in hun podcast. In de laatste editie kregen de heren een vraag over voormalig Ajacied Co Adriaanse.
"Waar hij is gebleven? Die heeft zich volledig teruggetrokken", begint Van Egmond in de podcast KieftJansenEgmondGijp, waarna het gesprek verder gaat over een straftraining die Adriaanse gaf. "Hij liet zijn spelers zoeken naar paaseieren, omdat ze te weinig inzet hadden getoond." De paaseitjes zouden echter nooit gevonden worden, aangezien ze helemaal niet verstopt waren.
"Het is een hele leuke, aardige man, maar als trainer sloeg hij door. Een beetje té autoritair en té belerend", reageert Wim Kieft. Van Egmond begint te lachen: "Ik zou die kop van jou wel eens willen zien als een trainer na een nederlaag tegen je zegt: 'we gaan naar huis lopen' of 'we gaan paaseieren zoeken'."
"Dat kan je alleen maar tegen sukkels zeggen", antwoordt Kieft weer. "Of sukkels, je zegt het niet tegen Ruud Gullit, Eric Gerets of Søren Lerby. Of hij wist dat hij het niet tegen die gasten moest zeggen? Ik denk dat hij dat wel had geprobeerd, ja. Nee, dat werkt niet", aldus de voormalig topscorer.
Ali Boussaboun: "Daar verwacht je niet zoveel van als van Ajax"
Cruijff overtuigde Ajacied: "Uit handen van reeks buitenlandse clubs"
Jorthy Mokio verlengt bij Ajax: "Dankbaar dat hij wil blijven"
Van Wolfswinkel over Ajax-wissels: "Wij hebben een betere bank"
"De enige voltreffer die Ajax noteerde, was Jordan Henderson"
'The Champ' wil oud-Ajacied assisteren: "Ben betere veldtrainer"
"Gloukh heeft wellicht geluk dat Godts een toptransfer afdwingt"
Cruijff krijgt kritiek: "Na Overmars is Ajax helemaal ingestort"
Sutalo onder vuur: "Schandalig dat zo'n speler bij Ajax loopt"
Inan vreest voor Ajax: "Die hebben heel veel geld uitgegeven"
Ajax-talenten aangepakt: "Ik heb ze niet gezien tegen FC Twente"
VIDEO | Berghuis tegen Van der Eijk: "Kinderachtig wat je doet"
Marcel Brands op zijn hoede: "Dat werd ooit ook over Ajax gezegd"
Suarez denkt aan spectaculaire terugkeer: "Als ze me nodig hebben"
Oud-Ajacied na miljoenentransfer: "Misschien ben ik te duur"
Spanning in subtop Eredivisie: "Heeft mede te maken met Ajax"
'RvC van Ajax praat niet meer met media': "Is echt niet aan ons!"
Alderweireld (37) wil snel terugkeren: "Als ze me nodig hebben..."
Van Kempen noemt twee zwakste schakels bij Ajax: "Echt slecht"
'Voormalig doelwit van Ajax nu in beeld bij Spaanse subtopper'
'PSV neemt Ajax niet serieus en vertrekt vlak voor duel naar Ibiza'
'Jordi Cruijff wil vleugelaanvaller gratis gaan ophalen bij PSG'
Ziyech in opspraak en ontvangt ernstig dreigement vanuit Israël
Evgeniy Levchenko over paspoortgate: "Mensen sloten hun ogen!"
Farioli op weg naar Ajax-scenario? "Het is een teleurstelling"
Johan Derksen snapt Ajax niet: "Hoe kunnen ze die nou kopen?"
Van Rooij poseert met jonge Ajax-supporter: "Een prachtig gebaar"
Robert Maaskant tipt talent van Ajax: "PSV is daar naar op zoek"
Strijd om plek 2 en 3: resterende programma's Ajax & concurrenten