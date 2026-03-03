Wim Kieft over plek 2: "Ajax of Feyenoord, dat is me om het even"

Wim Kieft heeft geen voorkeur voor de club die dit seizoen de tweede plek veroverd in de Eredivisie. Wel meent hij dat zowel Ajax als Feyenoord het beter kan doen in de Champions League dan NEC Nijmegen.

"Ajax of Feyenoord, dat is me om het even", reageert hij in Rondo op Ziggo Sport. "Maar ik denk dat het beter is als zij de Champions League ingaan dan wanneer NEC dat moet gaan doen. Ajax en Feyenoord hebben dan altijd nog wel iets meer mogelijkheden, ondanks dat NEC die Boekhoorn heeft, om zich daadwerkelijk te versterken en wat punten te pakken op dat niveau", meent hij.

Lasse Schöne snapt dat wel; "NEC speelt ook leuk voetbal, al is Europees niveau wel iets anders. Dan word je wel afgestraft, maar het is wel heel leuk om te zien", zegt Schöne. "En ze hebben een goede selectie, vergis je niet. Ze hebben ook een brede selectie voor NEC-begrippen. Echt een goede selectie. En het leeft echt. Dat is leuk om te zien."