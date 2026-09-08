Wim Kieft reageert: "Die heeft nog nooit een vlieg doodgeslagen"
Ajax verloor zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena met 1-3 van PSV, maar er was na afloop veel discussie over de harde overtreding van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman. Wim Kieft stoorde zich vooral aan het opstootje op het veld.
“Al die spelers van Ajax die na de overtreding van Van Bommel het veld bestormen… Ik zou me daar nooit geroepen toe voelen”, vertelt hij in de podcast KieftJansenEgmondGijp. "Klaassen gaat er ook volledig in mee, maar die heeft nog nooit een vlieg doodgeslagen. Dat is een hartstikke lieve jongen. Maar het leek een beetje op Argentijns temperament", constateert Kieft.
Ook René van der Gijp moest lachen om de aanvoerder van Ajax. “’Houd me tegen, houd me tegen", vertelt hij spottend. "Natuurlijk was het een rode kaart, maar de totale verontwaardiging in Nederland (Hugo Borst sprak van een moordaanslag, red.) erover gaat wel ver. Het was wel wild en onbesuisd. Maar slaat het allemaal niet een beetje door?”
Kieft heeft overigens wel genoten van de topper in Amsterdam. ”PSV is nog geen kampioen, maar speelt wel aardig. Ik heb me kostelijk vermaakt", vertelt de voormalig profvoetballer. "De wedstrijd was ook leuk omdat het zo slecht was. Dan vallen er veel doelpunten", besluit Kieft enthousiast.
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Wim Kieft reageert: "Die heeft nog nooit een vlieg doodgeslagen"
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