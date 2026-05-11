Wim Kieft rekent af met Ajacied: "Kom op, wat een slap gedoe"
Wim Kieft heeft stevige kritiek geuit op Kasper Dolberg na de nederlaag van Ajax tegen FC Utrecht. In Studio Voetbal sprak de oud-international zijn twijfels uit over de constante prestaties van de Deense spits, die volgens hem veel te wisselvallig oogt.
Dolberg kreeg na het gelijkspel tegen PSV nog lof voor zijn optreden, maar een week later klonk een heel ander geluid. "We roemen allemaal de voetballende aanleg van Dolberg, maar de ene week zitten we te genieten en de andere week denk je: kom op, wat een slap gedoe", aldus Kieft.
Ook Pierre van Hooijdonk, die eerder nog opperde dat Dolberg interessant zou kunnen zijn voor Feyenoord, ziet dat de spits te weinig rendement levert. "Ik vind het een goede spits, maar in alle eerlijk zeggen de cijfers dat eigenlijk niet. Dat is toch waarvoor je vroeger als kind in de spits werd gezet", stelt Van Hooijdonk. Toch blijft hij geloven in de kwaliteiten van de Deen. "Tegelijkertijd blijf ik me het beeld voorhouden van Dolberg in zijn eerste periode bij Ajax, toen vond ik hem fantastisch. Dat kan je niet in één keer helemaal kwijt zijn."
Theo Janssen denkt dat het niveau van Dolberg sterk samenhangt met het spel van Ajax als geheel. Volgens de analist beschikt de aanvaller over voldoende kwaliteiten, maar ontbreekt het aan de juiste mentaliteit op moeilijke momenten. "Zijn voorwaardes zijn goed: hij is sterk, technisch vaardig, een mooie aanname en hij heeft op zich ook een aardige trap. Maar hij doet zichzelf heel weinig pijn. Als het goed gaat hobbelt hij mee en als hij minder gaat zie je hem ook niet."
