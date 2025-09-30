Wim Kieft schrikt van Ajacied: "De tranen schieten in je ogen"

Ajax won met 2-1, maar daar was alles ook mee gezegd. "Ik val meestal in slaap tijdens een wedstrijd, zeker in mijn huidige staat. Al is het Mbappe tegen Yamal, maar bij Ajax was ik zo gefascineerd dat ik niet in slaap viel", vertelt Kieft in KieftJansenEgmondGijp. "Het was echt niets. Normaal gesproken zie je nog wel iets van een bedoeling in het spel, maar dat zag je zaterdag helemaal niet."

Volgens de voormalig spits is er slechts één Ajacied die hem kan bekoren. "Die Gloukh kan wel voetballen, die doet het wel leuk. Van de rest ben ik niet zo onder de indruk", aldus Kieft, die zich ook kritisch uitliet op aanvoerder Davy Klaassen. "Hij is een hele goede jongen en die kon vroeger ook nog veel goed doen, maar als je nu kijkt schieten er toch tranen in je ogen?"