Wim Kieft snapt niks van Ajacied: "Soms vind ik hem zó blind"

Wat vindt Kieft wél goed aan het huidige Ajax? "Niks", antwoordt de oud-voetballer op een sarcastische toon. "Nou, soms heb ik het idee dat die linksbuiten (Mika Godts, red.) heel goed kan voetballen en soms vind ik hem zó blind..." Afgelopen weekend was Godts opnieuw trefzeker voor Ajax tegen FC Utrecht (2-1 verlies).

In de slotfase werd hij echter naar de kant gehaald door interim-trainer Fred Grim. "Hij was de beste speler op dat moment", stelt Kieft, die verbaasd was door de wissel van Godts. "Ze denken nooit van: we hebben een lange spits, het loopt voor geen meter en we gooien de bal een keer voor en misschien kan die Weghorst een keer de bal erin koppen. Dat is geen gekke gedachte, natuurlijk", vervolgt Kieft, die ook gevraagd wordt naar Grim. "Ik vind hem lekker nonachalant."