Wim Kieft snapt niks van opstelling Ajax: "Ik vind het waanzin"

Kieft reageert fel bij Ziggo Sport: "Ik vind het waanzin. Dit is een wedstrijd die je serieus mag benaderen." Volgens hem is het argument dat Feyenoord binnenkort wacht niet overtuigend. "Ze hebben het over Feyenoord, maar de Klassieker is over een paar dagen en dat is ook niet de allerbelangrijkste wedstrijd van het seizoen."

Hij wijst vooral op het middenveld, waar Sean Steur, Jorthy Mokio en Ko Itakura samen starten. "Een middenveld met een zeventien- én achttienjarige en Itakura die niet op zijn eigen positie speelt. Het verbaast me wel een beetje dat Grim zo aan de wedstrijd begint. De Champions League hoor je niet zo te benaderen. Het prestige staat ook op het spel. Dit is een mooie manier om vastigheid te creëren."

Janssen sluit zich volledig bij Kieft aan. "Je verkoopt ook de naam Ajax. Dit wordt overal gezien en in heel veel landen uitgezonden. Dan moet je als Ajax gewoon met je sterkste opstelling spelen. Deze wedstrijd zou je ook kunnen gebruiken om meer op elkaar ingespeeld te raken. Door iedere wedstrijd te husselen, krijg je geen vastigheid en word je op de lange termijn ook niet beter."