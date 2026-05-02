Wim Kieft: "Sportief, maar ook een pijnlijk moment voor Ajax"
Wim Kieft is benieuwd naar de topper tussen Ajax en PSV in de Johan Cruijff Arena. De Amsterdammers zullen voor de wedstrijd een erehaag vormen voor de landskampioen en dat levert een bijzondere situatie op.
"De erehaag die Ajax vanavond in de eigen Johan Cruijff ArenA zal vormen voor kampioen PSV is een sportief gebaar", schrijft Kieft in zijn column in De Telegraaf. "En tegelijk een pijnlijk moment voor Ajax, want het verschil op de ranglijst is drie wedstrijden voor het einde geen drie punten, maar liefst twintig meer."
"Als PSV nog één keer een uitdaging wil oppakken, want dat is het toch om Ajax in eigen stadion te verslaan, dan kan het gat tussen de twee clubs oplopen tot 26 punten. Maar gelukkig voor de Ajacieden mist trainer Peter Bosz van PSV belangrijke spelers als Schouten, Saibari en Perisic en zal een aantal bevreesd zijn voor blessures met het oog op deelname aan het WK in Canada, Mexico en Verenigde Staten", aldus Kieft.
Ajax-spits wil blijven: "Voor mij zeker een optie om bij te tekenen"
Gravenberch en Gakpo over Ajax-PSV: "PSV is heer en meester"
"Wat hebben, mensen als Mislintat en Beuker bij Ajax te zoeken?"
Hans Kraay: "Hij speelt over twee jaar bij Ajax, Feyenoord of PSV"
Steur erkent: "Ik voelde me eigenlijk wel een beetje schuldig"
Godts kan droomtransfer vergeten: "Meerdere keren afgewezen"
Ceballos 'nooit meer' in actie voor Real: weg naar Ajax lijkt vrij
Mika Godts opnieuw verkozen tot Johan Cruijff Talent van de Maand
Bosz voorziet comeback Ajax onder Cruijff: "Vertrouw ik hem toe"
Jaap de Groot wijst: "Je weet wat een typische Ajax-krant is"
"Als je naar Wout Weghorst kijkt, dat kan toch niet in Oranje?"
Stam vertelt openhartig over verslaving: "Toen ik trainer was..."
Wilco van Schaik waarschuwt: "Nacompetitie kan de prullenbak in"
Oscar Gloukh belooft beterschap: "Ik had verwacht meer te spelen"
Vermoedelijke opstelling Ajax: Sterkhouder keert terug in de basis
Driessen overtuigd van nieuwe Ajax-trainer: "Belangrijkste kandidaat"
Geruchten rondom Ajax-speler ontkracht: "Een broodjeaapverhaal"
Heftig noodweer dreigt topper tussen Ajax en PSV te verstoren
Ajax spreekt met Premier League-trainer: "Één van de kandidaten"
Óscar García verklapt: "Hij is er normaliter niet bij tegen PSV"
Jorthy Mokio twijfelt: "Heb nog geen definitieve keuze gemaakt"
Ajax gaat erehaag vormen voor PSV: "Dat heeft de club besloten"
Johan Inan onthult: "Jordi Cruijff wil hem het liefst behouden"
Bosz sprak PSV'er aan: "Had hem er graag bij gehad in Amsterdam"
'Mats Rots maakt transfer': "Die kan makkelijk bij Ajax spelen"
Van Oevelen wees Ajax af: "Niet het verhaal waar ik op hoopte"
PSV week voor Ajax-uit op Ibiza: "Biertje aan de lippen zetten"