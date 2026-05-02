Wim Kieft: "Sportief, maar ook een pijnlijk moment voor Ajax"

Wim Kieft is benieuwd naar de topper tussen Ajax en PSV in de Johan Cruijff Arena. De Amsterdammers zullen voor de wedstrijd een erehaag vormen voor de landskampioen en dat levert een bijzondere situatie op.

"De erehaag die Ajax vanavond in de eigen Johan Cruijff ArenA zal vormen voor kampioen PSV is een sportief gebaar", schrijft Kieft in zijn column in De Telegraaf. "En tegelijk een pijnlijk moment voor Ajax, want het verschil op de ranglijst is drie wedstrijden voor het einde geen drie punten, maar liefst twintig meer."

"Als PSV nog één keer een uitdaging wil oppakken, want dat is het toch om Ajax in eigen stadion te verslaan, dan kan het gat tussen de twee clubs oplopen tot 26 punten. Maar gelukkig voor de Ajacieden mist trainer Peter Bosz van PSV belangrijke spelers als Schouten, Saibari en Perisic en zal een aantal bevreesd zijn voor blessures met het oog op deelname aan het WK in Canada, Mexico en Verenigde Staten", aldus Kieft.