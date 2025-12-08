Wim Kieft stoort zich mateloos bij Ajax: "Wat een slap gedoe!"

Wim Kieft heeft zich geërgerd aan de invalbeurt van Kasper Dolberg in het duel tussen Fortuna Sittard en Ajax. Volgens de analist was het optreden van de Deense spits allesbehalve overtuigend.

Dolberg kwam in het veld nadat Wout Weghorst vanwege een enkelblessure moest afhaken. Het was voor de spits de eerste keer sinds zijn terugkeer bij Ajax dat hij langer dan een uur speelde. Kieft vond echter dat Dolberg nauwelijks iets liet zien. "Wat een slap gedoe allemaal zeg", begon Kieft in het programma Studio Voetbal van de NOS. "Dan ben je in concurrentiestrijd, dan valt je concurrent geblesseerd uit en dan val je zo in... Hij liet zich elke keer aftroeven."

Kieft noemt het extra teleurstellend omdat hij vroeger veel verwachtingen had van de Deen. "Vijf à zes jaar geleden dachten we allemaal: we hebben een nieuwe internationale ster. Toen oogde hij ook al flegmatiek. Maar ik vond het nu ook weer heel erg tegenvallen", aldus de oud-international. Of Dolberg woensdag in actie komt, is nog onzeker. Ajax treft Qarabag in de Champions League en het is nog niet duidelijk of Weghorst inzetbaar is.