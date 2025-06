Wim Kieft stoort zich: "Ze zijn er bij Ajax nu voor gevallen"

Wim Kieft meent dat Ajax is gevallen voor de 'Arne Slot-hype'. Dat blijkt volgens de analist uit de aanstelling van John Heitinga.

Kieft merkt dat Slot overal enorm bewierookt wordt. "Met name heel veel kranten doen dat. Om die Arne Slot elke keer op het Maasgebouw te hijsen", begint hij in KieftJansenEgmondGijp. "En dat ze nu bij Ajax zijn gevallen voor het Slot-voetbal. Maar waarom zijn ze bij Ajax niet gevallen voor het Johan Cruijff-voetbal?"

Ajax stelde onlangs Heitinga aan als nieuwe trainer en wees op het feit dat de oefenmeester het afgelopen seizoen met Slot werkte bij Liverpool. "Arne Slot doet het hartstikke goed, maar gaan we nu in één keer allemaal zorgen dat we binding hebben met Arne Slot?", vraagt Kieft zich af. "Ze willen Johan Cruijff-voetbal bij Ajax, maar volgens mij hebben ze bij Ajax geen flauw idee wat ze aan het doen zijn."