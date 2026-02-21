Wim Kieft uiterst kritisch: "Een schande voor het falende Ajax"

Wim Kieft is bepaald niet te spreken over het niveau van de Nederlandse clubs. De oud-voetballer heeft zich kritisch uitgelaten over zijn oude club Ajax en is niet onder de indruk van het niveau in Amsterdam.

"Omdat het in de Eredivisie kommer en kwel is qua niveau en kwaliteit kan NEC zich na bijna driekwart van het seizoen nog rechtstreeks plaatsen voor de Champions League", schrijft Kieft in zijn column in De Telegraaf. "Knap van NEC en tegelijk een schande voor het nationaal en internationaal falende Ajax en Feyenoord."

"Hoe goed is PSV dan? Pik je de Nederlanders eruit, dan zie je dat Jerdy Schouten bij Oranje voornamelijk bankzitter is en Joey Veerman en Guus Til niet eens worden geselecteerd door bondscoach Ronald Koeman", vervolgt hij. "Bij Ajax en Feyenoord hoeft Koeman zich trouwens ook nauwelijks te laten zien als hij bezig is om zijn WK-selectie te formeren."

"Uit Amsterdam komt Wout Weghorst in aanmerking als breekijzer terwijl uit Rotterdam Luciano Valente een kans maakt na een voldoende bij zijn debuut als invaller tegen Litouwen", gaat Kieft verder. "Er loopt ook weinig Nederlands talent rond. Drie grote talenten van Ajax - Mika Godts, Rayane Bounida, Jorthy Mokio – hebben de Belgische nationaliteit."

"Youri Baas heeft potentie en Sean Steur kan goed voetballen. Toch zijn die twee lang niet rijp genoeg om in aanmerking te komen voor Oranje. Steur komt sowieso fysiek tekort en hij is nog lang geen dragende speler bij Ajax. De niveauverschillen en het ontbreken van spanning in de Eredivisie zijn zorgwekkend. Qua clubvoetbal is Portugal ons voorbijgestreefd en België zal spoedig volgen met Union St. Gilloise en Club Brugge als vaandeldragers. PSV kan dat niveau misschien nog aan, maar Ajax en Feyenoord leggen het af tegen de Belgen", aldus Kieft.