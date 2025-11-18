Ajax Podcasts
Wim Kieft verbaasd door Ajax-nieuws: "Die gozer is gek, man"
Wim Kieft Foto: © Pro Shots
Wim Kieft vindt het bijzonder dat Jordi Cruijff mogelijk technisch directeur van Ajax wordt. De zoon van Johan Cruijff geldt als serieuze kandidaat om de vertrekkende Alex Kroes op te volgen.
Valentijn Driessen bevestigt in KieftJansenEgmondGijp dat Cruijff 'serieus' in beeld is bij Ajax. Kieft kan zijn oren niet geloven. "Die gozer is gek, man!”, reageert de voormalig spits. Ook Michel van Egmond merkt op dat er bij Ajax 'vroeg of laat' altijd weer iets fout gaat.
Driessen vindt het ook opvallend, gezien Jordi Cruijff volgens hem weinig bindig heeft met de Amsterdamse club. "Hij heeft helemaal niets met Ajax. Hoe oud was hij toen hij wegging daar? Tien, elf?", besluit de journalist.
