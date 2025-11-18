KieftJansenEgmondGijp
Wim Kieft verbaasd door Ajax-nieuws: "Die gozer is gek, man"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Wim Kieft verbaasd door Ajax-nieuws: "Die gozer is gek, man"

Max
bron: KieftJansenEgmondGijp
Wim Kieft
Wim Kieft

Wim Kieft vindt het bijzonder dat Jordi Cruijff mogelijk technisch directeur van Ajax wordt. De zoon van Johan Cruijff geldt als serieuze kandidaat om de vertrekkende Alex Kroes op te volgen. 

Valentijn Driessen bevestigt in KieftJansenEgmondGijp dat Cruijff 'serieus' in beeld is bij Ajax. Kieft kan zijn oren niet geloven. "Die gozer is gek, man!”, reageert de voormalig spits. Ook Michel van Egmond merkt op dat er bij Ajax 'vroeg of laat' altijd weer iets fout gaat. 

Driessen vindt het ook opvallend, gezien Jordi Cruijff volgens hem weinig bindig heeft met de Amsterdamse club. "Hij heeft helemaal niets met Ajax. Hoe oud was hij toen hij wegging daar? Tien, elf?", besluit de journalist. 

